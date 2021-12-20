Продолжает борьбу за звание лучшей

Харьковский клуб завершил выступления в еврокубках, но вот нападающая клуба Ольга Овдийчук продолжает борьбу в турнире. Но уже в голосовании. Взятие ворот соперниц от украинки попало в перечень претенденток на лучший гол группового раунда Лиги чемпионов.

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Интересно, что результативный удар в ворота Брейдалика признали лучшим в четвертом туре соревнований.

Кроме Овдийчук в этом голосовании принимают участие еще пять футболисток. Среди шести претенденток две игроки испанской Барселоны.

Конкурентки Овдийчук

Саманта Керр (Челси)

Каролайн Меллер (Реал)

Стефани Кэтли (Арсенал)

Фридолина Рольфе (Барселона)

Лике Мертенс (Барселона)

Отметим, что из этих клубов лишь Челси прекратил свои выступления в еврокубках, заняв третью позицию в группе А.

Вниманию. Проголосовать за гол украинки можно по ссылке.

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