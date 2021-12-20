Продовжує боротьбу за звання найкращої
Харківський клуб завершив виступи у єврокубках, але от нападниця клубу Ольга Овдійчук продовжує боротьбу у турнірі. Але вже у голосуванні. Взяття воріт суперниць від українки потрапив у перелік претенденток на найкращий гол групового раунду Ліги чемпіонів.
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Цікаво, що результативний удар у ворота Брєйдаліка визнали найкращим у четвертому турі змагань.
Крім Овдійчук у цьому голосуванні беруть участь ще п'ять футболісток. Серед шести претенденток дві гравчині іспанської Барселони.
Конкурентки Овдійчук
- Саманта Керр (Челсі)
- Каролайн Меллер (Реал)
- Стефані Кетлі (Арсенал)
- Фрідоліна Рольфе (Барселона)
- Ліке Мертенс (Барселона)
Відзначимо, що з цих клубів лише Челсі припинив свої виступи у єврокубках, посівши третю позицію у групі А.
Як зіграв Житлобуд-1 у Лізі чемпіонів
- В останньому турі Житлобуд-1 зазнав нищівної поразки у Мадриді від Реала (3:0).
- Клуб із Харкова завершив груповий раунд на третьому місці. Підопічні Валентини Котик потрапили у "групу смерті" та не змогли оформити собі путівку у плей-офф – 4 очки.
- Українки змогли випередити лише ісландський Брєйдалік, який здобув лише один заліковий пункт.
- Свій шлях у Лізі чемпіонів продовжити мадридський Реал та ПСЖ.