Продовжує боротьбу за звання найкращої

Харківський клуб завершив виступи у єврокубках, але от нападниця клубу Ольга Овдійчук продовжує боротьбу у турнірі. Але вже у голосуванні. Взяття воріт суперниць від українки потрапив у перелік претенденток на найкращий гол групового раунду Ліги чемпіонів.

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Цікаво, що результативний удар у ворота Брєйдаліка визнали найкращим у четвертому турі змагань.

Крім Овдійчук у цьому голосуванні беруть участь ще п'ять футболісток. Серед шести претенденток дві гравчині іспанської Барселони.

Конкурентки Овдійчук

Саманта Керр (Челсі)

Каролайн Меллер (Реал)

Стефані Кетлі (Арсенал)

Фрідоліна Рольфе (Барселона)

Ліке Мертенс (Барселона)

Відзначимо, що з цих клубів лише Челсі припинив свої виступи у єврокубках, посівши третю позицію у групі А.

До уваги. Проголосувати за гол українки можна за посиланням.

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