В стиле знаменитого папы: сын Шевченко забил один из лучших голов Уотфорда в январе – видео

24 февраля 2024, 18:04
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Источник:

Watford FC Academy

Игрок юношеской команды Уотфорда Кристиан Шевченко настойчиво стучится в сборную Украины. 17-летний форвард напомнил о себе удивительным голом.

Сын президента УАФ Андрея Шевченко сейчас совершенствует мастерство в команде Уотфорда возрастом игроков до 17 лет. Во время матча против сверстников Миллуолла Кристиан забил эффектный гол.

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Шевченко-младший получил пас от партнера по команде, обыграл на противоходе нескольких соперников и мощно пробил с линии штрафной площадки. Этот гол Кристиана попал в номинацию на лучший гол января среди команд академии Уотфорда.

Видео гола Кристиана Шевченко

Шевченко-младший ждет вызова в сборную

Автор: Сергій Шаховець