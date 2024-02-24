В стиле знаменитого папы: сын Шевченко забил один из лучших голов Уотфорда в январе – видео
24 февраля 2024, 18:04Читати новину українською
Источник:Watford FC Academy
Игрок юношеской команды Уотфорда Кристиан Шевченко настойчиво стучится в сборную Украины. 17-летний форвард напомнил о себе удивительным голом.
Сын президента УАФ Андрея Шевченко сейчас совершенствует мастерство в команде Уотфорда возрастом игроков до 17 лет. Во время матча против сверстников Миллуолла Кристиан забил эффектный гол.
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Шевченко-младший получил пас от партнера по команде, обыграл на противоходе нескольких соперников и мощно пробил с линии штрафной площадки. Этот гол Кристиана попал в номинацию на лучший гол января среди команд академии Уотфорда.
Видео гола Кристиана Шевченко
Шевченко-младший ждет вызова в сборную
- Напомним, что Кристиан Шевченко родился в Лондоне. Он имеет право играть за три сборные: Англии, США, Украины. Об этом сообщил его отец Андрей Шевченко.
- Вскоре появилась информация, что сын легенды подал документы на получение украинского гражданства. А впоследствии Министерство молодежи и спорта опубликовало список кандидатов в сборную Украины U-19, куда попал Кристиан.
- Отметим, что сын Шевченко получал футбольное образование в академии Челси. Однако впоследствии подписал контракт с Уортфордом.
- Кристиан играет на позиции форварда. Накануне рождественских праздников талантливый футболист дебютировал за Уотфорд U-21.