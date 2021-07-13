Невероятный гол Ярмоленко претендует на звание лучшего на Евро-2020: видео

УЕФА объявил начало голосования за лучший гол Евро-2020. За награду поборется футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Технические наблюдатели УЕФА составили список из 10 лучших голов на Евро-2020. Выбрать самый красивый может каждый болельщик на сайте УЕФА.

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Топ-10 голов по версии УЕФА

Андрей Ярмоленко, Нидерланды – Украина (3:2)

Патрик Шик, Шотландия – Чехия (0:2)

Криштиану Роналду, Венгрия – Португалия (0:3)

Кевин де Брюйне, Дания – Бельгия (1:2)

Лука Модрич, Хорватия – Шотландия (3:1)

Поль Погба, Франция – Швейцария (3:3)

Лоренцо Инсинье, Бельгия – Италия (1:2)

Федерико Кьеза, Италия – Испания (1:1)

Альваро Мората, Италия – Испания (1:1)

Миккель Дамсгор, Англия – Дания (2:1)

Видео гола Ярмоленко в ворота Нидерландов



По итогам Евро-2020 УЕФА вручил три индивидуальные награды. На Евро-2020 лучшим бомбардиром стал Криштиану Роналду. Нападающий Португалии забил 5 голов.

Игрок Испании Педри стал лучшим молодым футболистом турнира. Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, который выиграл две серии пенальти, признан лучшим игроком Евро-2020.