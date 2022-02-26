Глубокий нокаут: WBO исключит всех российских боксеров из своих рейтингов
Источник:твиттер Майкла Бенсон
Российский бокс может побывать не только в нокдауне, но и в роковом нокауте. Уже совсем скоро в рейтинге WBO может не быть ни одного российского боксера.
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WBO планирует исключить всех боксеров, выступающих за Россию, из своих рейтингов. Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон. Также не будут санкционироваться какие-либо титульные поединки на российской территории до тех пор, пока Россия не прекратит свою открытую войну с Украиной.
Президент WBO Франсиско Валькарсель сообщил, что организация рассматривает возможность исключения всех российских боксеров из своих рейтингов и не будет санкционировать какие-либо бои за титул чемпиона мира или региона в России до тех пор, пока не закончится вторжение в Украину,
– написал журналист.
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