Ця країна-агресорка заслуговує на найгірше покарання

Володимир Путін своїми кривавими діями проти України продовжує знищувати спорт у своїй країні. Цього разу постраждає бокс.

До речі Друзі, треба зупинити цю війну, і ми маємо це зробити разом, – Усик звернувся до українців

WBO планує виключити усіх боксерів, які виступають за Росію, зі своїх рейтингів. Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон. Також не будуть санкціонуватись будь-які титульні поєдинки на російській території доти, допоки Росія не припинить свою відкриту війну з Україною.

Президент WBO Франсіско Валькарсель повідомив, що організація розглядає можливість виключення всіх російських боксерів зі своїх рейтингів і не буде санкціонувати будь-які бої за титул чемпіона світу або регіону в Росії доти, допоки не закінчиться вторгнення в Україну,

– написав журналіст.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.



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Росія сама знищує свою спортивну сферу та країну