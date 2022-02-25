Манчестер Юнайтед поддержал санкции

Манчестер Юнайтед объявил, что расторг спонсорский контракт с российской компанией "Аэрофлот". Это сделано после того, как правительство Великобритании наложило санкции на все авиакомпании страны-агрессора России.

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После начала полномасштабного вторжения МЮ отказался выполнять полеты "Аэрофлотом", а теперь расторг контракт.

Великобритания запретила всем российским авиакомпаниям полеты в страну.