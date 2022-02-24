По прибытии в Украину Усик записал обращение. Боксер подчеркнул, что обеспокоен ситуацией в Украине.

К слову Родня, я дома, – Усик вернулся в Украину после турне в Британии

"Дорогая Украина, дорогие украинцы. Многие СМИ написали, что я сбежал – нет, я ездил в работе. Я вернулся, я дома.

Друзья, нам надо объединиться, потому что очень тяжелое время сейчас пришло. Меня переполняют эмоции, я очень переживаю за свою страну, за многих наших людей", – сказал боксер.

Друзья, надо остановить эту войну, и мы должны это сделать все вместе,

– подчеркнул Усик.

Видео обращения Усика

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.

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