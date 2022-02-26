Эта страна-агрессорка заслуживает наихудшего наказания

Владимир Путин своими кровавыми действиями против Украины продолжает уничтожать спорт в своей стране. В этот раз пострадает бокс.

Кстати Друзья, нужно остановить эту войну, и мы должны это сделать вместе, – Усик обратился к украинцам

WBO планирует исключить всех боксеров, выступающих за Россию, из своих рейтингов. Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон. Также не будут санкционироваться какие-либо титульные поединки на российской территории до тех пор, пока Россия не прекратит свою открытую войну с Украиной.

Президент WBO Франсиско Валькарсель сообщил, что организация рассматривает возможность исключения всех российских боксеров из своих рейтингов и не будет санкционировать какие-либо бои за титул чемпиона мира или региона в России до тех пор, пока не закончится вторжение в Украину,

– написал журналист.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции.



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Россия сама уничтожает свою спортивную сферу и страну