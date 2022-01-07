Главный тренер сборной Украины претендует на звание лучшего коуча года по версии ФИФА

ФИФА объявила имена трех номинантов на звание лучшего тренера женских команд в рамках премии The Best FIFA Football Awards 2021. Наставник женской сборной Украины по футболу Луиса Кортеса был включен в финальный список из трех претендентов.

Также на награду The Best претендуют тренер лондонского Челси Эмма Хейз и Сарина Вигман, которая ранее работала с женской сборной Нидерландов, а сейчас возглавляет сборную Англии.

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Победитель голосования будет объявлен 17 января на церемонии The Best FIFA Football Awards.

Сезон для Кортеса

В прошлом году 35-летний испанский специалист, возглавляя Барселону, привел команду к "золотому треблу", выиграв чемпионат и Кубок Испании, а также женскую Лигу чемпионов.

Благодаря этому УЕФА признала испанца лучшим тренером женских команд в сезоне-2020/2021, а также в 2021 году получил награду "Лучший тренер" в Испании.

Пришел поднимать сборную Украины