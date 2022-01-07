Також на нагороду The Best претендують тренер лондонського Челсі Емма Хейз і Саріна Вігман, яка раніше працювала з жіночою збірною Нідерландів, а зараз очолює збірну Англії.
Дивіться також Наставник збірної України Кортес став найкращим тренером світу-2021
Переможця голосування буде оголошено 17 січня на церемонії The Best FIFA Football Awards.
Сезон для Кортеса
Минулого року 35-річний іспанський фахівець, очолюючи Барселону, привів команду до "золотого требла", вигравши чемпіонат та Кубок Іспанії, а також жіночу Лігу чемпіонів.
Завдяки цьому УЄФА визнала іспанця найкращим тренером жіночих команд у сезоні-2020/2021, а також у 2021 році отримав нагороду "Найкращий тренер" в Іспанії.
Прийшов підіймати збірну України
- У середині листопада 2021 року іспанець доволі несподівано очолив тренерський місток жіночої збірної України. Луїс Кортес став наступником Наталії Зінченко, яка протягом трьох років очолювала національну команду.
- Під керівництвом іспанського фахівця "синьо-жовті" провели вже два офіційні поєдинки у відборі чемпіонату світу-2023. У першій зустрічі збірна прикро втратила перемогу над Шотландією (1:1), а вже у наступній грі поступилась Угорщині (4:2).