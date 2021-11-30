Венгрия – Украина 4:2
Голы: Ваго, 4, 11, Зеллер, 30, Немет, 87 – Апанащенко, 71, Химич, 82
- Матч против Венгрии стал вторым для Украины за последние несколько дней. Перед этим подопечные испанского тренера Луиса Кортеса упустили победу в игре с Шотландией (1:1).
- Венгрия и Украина идут рядом в группе В.
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Первыми счет во встрече открыли хозяйки. Ваго воспользовалась ошибкой Шматко, подхватила передачу с фланга и в упор расстреляла владения Украины – 1:0.
Очень нервно было, когда украинки катали мяч вблизи собственных ворот.
После двух пропущенных голов гости взяли игру под свой контроль. Опасный прострел Калининой не смогла замкнуть ни одна из представительниц Украины
Уже через несколько минут снова остро было у ворот Венгрии. Химич отдала на дальнюю стойку, адресатом передачи стала Шевчук, но ее удар с острого угла под перекладину не был точным.
"Не забиваешь ты – забивают тебе".
Красивый разрезной пас с глубины поля вывел Зеллер один на один с голкипером. Венгерка мастерски обыграла Бондарчук и закатила мяч в уже пустые украинские ворота. Басанская в подкате пыталась помешать голу, но не смогла дотянуться в подкате – 3:0.
Украинки пытались высоко встречать соперниц на их части. Это часто приводило к элементарным ошибкам. Довольно активной на фланге была Шевчук, но ее подключения не закончились результативно.
Овдийчук простреливала с фланга, но удар от украинок был заблокирован защитницей.
На перерыв команды ушли при разгромном счете в пользу сборной Венгрии – 3:0.
Ровное начало
После отдыха острее было у ворот Украины. Украинкам никак не удавалось отквитать хотя бы один гол.
Кравчук избежала офсайда, обыграла опекуна и увидела свободного партнера по сборной. Но передачу перехватила соперница. Мяч направился в руки венгерского голкипера.
Невероятный камбэк украинок
После экватора второго тайма украинки забили свой первый гол в матче. Апанащенко нашла подачу с фланга и в падении пробила под перекладину – 3:1.
Овдийчук могла отметиться голом. Но ее удар ногами парировала голкипер Венгрии.
"Сине-желтые" классно включились и забили второй раз. Украинки поборолись на фланге, Басанская отдала акцентированную передачу во вратарскую на Химич, которая сделала счет на табло 3:2.
В конце встречи Венгрия забила в четвертый раз. Мяч после удара венгерки Немет нашел ногу украинки. Рикошет дезориентировал Бондарчук и направился в сетку ворот – 4:2.
- Украина проиграла Венгрии на выезде со счетом 4:2.
- Благодаря победе венгерская сборная опередила украинок в группе. Теперь "сине-желтые" уступают соперницам двумя очками. В активе венгерских футболисток 6 баллов, а у подопечных Кортеса – 4 пункта.
- Лидерство в группе продолжает удерживать Испания, которая опережает на два очка Шотландию.
- Таблицу замыкают Фарерские острова, эта сборная не набрала пока ни одного очка.