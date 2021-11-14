Звездный тренер в сборной Украины

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что Луис Кортес принял предложение возглавить сборную Украины.

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Пока Кортес еще официально не возглавил "сине-желтых". Назначение испанца на тренерское кресло должен подтвердить Исполком УАФ, заседание которого состоится 17 ноября.

В случае поддержки моего предложения наши футболистки сборной и клубные женские команды Украины получат возможность перенять лучший европейский опыт. Ведь Луис вместе с двумя помощниками из Испании готовы не только тренировать сборную, но и делиться своими знаниями по развитию женского футбола, которые они успешно реализовали в Каталонии.

– написал Павелко.

Президент УАФ также поблагодарил Наталью Зинченко, которая возглавляла сборную Украины в течение трех лет.

К сведению. Сейчас сборная Украины принимает участие в отборе на чемпионат мира. Под руководством Зинченко "сине-желтые" победили Фарерские острова, но проиграли Испании.

Что известно о Луисе Кортесе

Луис Кортес – испанский тренер, возглавлявший женскую команду каталонской Барселоны. В сезоне-2020/2021 Кортес привел каталонок к победе в Лиге чемпионов, после чего клуб уволил специалиста.

Также под его руководством Барселона дважды подряд выиграла чемпионат Испании. УЕФА признал испанца лучшим тренером женских команд в сезоне 2020/2021.

Текст публикации Андрея Павелко

В звездной семье УАФ ожидается мощное усиление! Приятно сообщить, что известный испанский специалист Луис Кортес, лучший тренер женских команд по версии УЕФА и лучший тренер Испании, победивший в этом году с женской командой ФК Барселона в финале Лиги чемпионов УЕФА, одолев Челси со счетом 4:0, согласился на мое предложение возглавить национальную женскую сборную Украины.

Соответствующее кадровое решение будет рассмотрено Исполкомом УАФ 17 ноября. И в случае поддержки моего предложения наши футболистки сборной и клубные женские команды Украины получат возможность перенять лучший европейский опыт. Ведь Луис вместе с двумя помощниками из Испании готовы не только тренировать сборную, но и делиться своими знаниями по развитию женского футбола, которые они успешно реализовали в Каталонии.

Таким образом, 17 ноября Исполком УАФ рассмотрит сразу два важных кадровых вопроса: назначение куратором наших рефери Николая Риццолли и избрание Луиса Кортеса новым главным тренером национальной женской сборной.

Я очень благодарен Наталье Зинченко, которая возглавляла сборную Украины в течение трех лет, и помогла команде завоевать многие яркие победы! Это ценный опыт и для Натальи, которая продолжает возглавлять одну из лучших женских команд Украины – Жилстрой-2 и для всех футболисток, которые вызывались в сборную. Желаю Наталье и нашей сборной во главе с новым тренером постоянного роста и новых побед!