Ему и его Барселоне не было равных
Международная организация футбольной истории и статистика (IFFHS) отметила работу Луиса Кортеса в 2021 году. Испанский наставник пришел к рулю женской сборной Украины после победы с Барселоной в Лиге чемпионов.
Вот так Тренер женской сборной Украины по футболу претендует на награду лучшему наставнику ФИФА
35-летний специалист стал лучшим тренером 2021 года, получив 175 баллов. Наставник на своей странице в твиттере написал пост благодарности.
Спасибо IFFHS за эту награду как лучшему тренеру женского клуба мира в 2021 году. Спасибо персоналу и игрокам Барселоны за невероятный сезон,
– написал Кортес
Луис Кортес / Фото IFFHS
Отличный сезон для Кортеса
Испанский наставник привел Барселону к победе в Лиге чемпионов. В финале каталонский клуб переиграл Челси со счетом 4:0. Интересно, что именно тренер лондонской команды Эмма Хейз замкнула тройку голосования за лучшего наставника.
Благодаря этому УЕФА признала испанца лучшим тренером женских команд в сезоне-2020/2021, а также в 2021 году он получил награду "Лучший тренер" в Испании.
Тренер имеет возможность получить еще одно отличие от ФИФА.
Пришел поднимать сборную Украины
- В середине ноября 2021 года испанец довольно неожиданно возглавил тренерский мостик женской сборной Украины. Луис Кортес стал преемником Натальи Зинченко, которая на протяжении трех лет возглавляла национальную команду.
- Под руководством испанского специалиста "сине-желтые" провели уже два официальных поединка в отборе чемпионата мира-2023. В первой встрече сборная обидно упустила победу над Шотландией (1:1), а уже в следующей игре уступила Венгрии (4:2).