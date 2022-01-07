Также на награду The Best претендуют тренер лондонского Челси Эмма Хейз и Сарина Вигман, которая ранее работала с женской сборной Нидерландов, а сейчас возглавляет сборную Англии.
Смотрите также Наставник сборной Украины Кортес стал лучшим тренером мира-2021
Победитель голосования будет объявлен 17 января на церемонии The Best FIFA Football Awards.
Сезон для Кортеса
В прошлом году 35-летний испанский специалист, возглавляя Барселону, привел команду к "золотому треблу", выиграв чемпионат и Кубок Испании, а также женскую Лигу чемпионов.
Благодаря этому УЕФА признала испанца лучшим тренером женских команд в сезоне-2020/2021, а также в 2021 году получил награду "Лучший тренер" в Испании.
Пришел поднимать сборную Украины
- В середине ноября 2021 года испанец довольно неожиданно возглавил тренерский мостик женской сборной Украины. Луис Кортес стал преемником Натальи Зинченко, которая на протяжении трех лет возглавляла национальную команду.
- Под руководством испанского специалиста "сине-желтые" провели уже два официальных поединка в отборе чемпионата мира-2023. В первой встрече сборная обидно упустила победу над Шотландией (1:1), а уже в следующей игре уступила Венгрии (4:2).
-