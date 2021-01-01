2020 год доказал, что быть уверенным в проведении спортивных турниров нельзя. Пандемия коронавируса и введение карантина привели к тому, что даже крупнейшие мировые спортивные турниры либо отменили, либо перенесли. Поэтому ко всем событиям, которые запланированы на 2021 год, надо относиться с определенной долей скептицизма, что и их могут перенести или вообще отменить.

Редакция Спорт 24 собрала наиболее интересные спортивные события, которые должны состояться в 2021 году. Некоторые из этих событий имеют даты и участников. Другие – только в планах. Да и в течение года будет организовано еще немало событий, которые вполне заслуживают того, чтобы считаться главными.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио-2020

Большинство топовых спортивных событий, которые были запланированы на 2020 год, но перенесены на 2021 год, оставили в своих названиях приставку "2020". Это касается как Олимпиады в Токио, так и Чемпионата Европы по футболу.

Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа. На ней запланировано разыграть 339 комплектов наград.

Стоит добавить, что Олимпиаду переносили не впервые. В том числе и из Токио. Столица Японии должна была принять турнир в 1940 году. Но в 1937 году началась вторая китайско-японская война, поэтому соревнования перенесли в Хельсинки. Но в столице Финляндии в запланированный срок Олимпиада не состоялась из-за Второй мировой войны.

В 1964 году Токио снова получил право провести Олимпиаду. И турнир снова оказался под угрозой срыва. На этот раз из-за бешеной жары. Однако игры не перенесли в другой город или отменили – просто дату проведения сместили с лета на осень.

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После Олимпиады традиционно проводится Паралимпиада. Ее запланировали провести с 24 августа до 5 сентября. Состоится она в Токио.

Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу тоже сместился почти на один год (без одного дня). И торжественное открытие запланировано на 11 июня 2021 года. Остальное – без изменений: матч-открытие – в Риме, финал – в Лондоне, который запланирован на 11 июля.

Сборная Украины попала в группу C, где ее соперниками будут Нидерланды, Австрия и Северная Македония. Первый матч наша команда сыграет 13 июня в Амстердаме против Нидерландов. Дальше два матча в Бухаресте – против Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня). Ну а дальше – в зависимости от успешности выступлений нашей команды.

Квалификация Чемпионата мира 2022

И еще перед выступлением на Евро-2020 сборная Украины по футболу сыграет в квалификации ЧМ-2022. Первые три матча запланированы в марте – против Франции (24 марта на выезде), Финляндии (28 марта, Львов) и Казахстана (31 марта, Львов).

Уже после этого команда сыграет в отборе аж в сентябре – против Казахстана (1 сентября, на выезде) и Франции (4 сентября, дома). В октябре наша команда померится силами с Финляндией (9 октября, выезд) и Боснией и Герцеговиной (12 октября, дома). А в ноябре – еще один матч с Боснией и Герцеговиной (16 ноября, выезд).

Стоит добавить, что сборная Украины попала в короткую группу, в которой всего пять команд. Поэтому у нее есть две даты, в которые она должна провести товарищеские матчи. Первая игра должна была состояться 7-8 сентября, а вторая – 11-13 ноября.



Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 / Иллюстрация 24 канала

Финальный этап Лиги наций

В октябре 2021 года, когда некоторые сборные будут играть в отборе на ЧМ-2022, четыре команды будут соревноваться за победу в Лиге наций. С 6 по 10 октября запланирован финал четырех. В полуфиналах сыграют сборные Италии и Испании (6 октября), а также Бельгии и Франции (7 октября). Победители сыграют в финале 10 октября.

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Лига чемпионов и Лига Европы

2020 год повлиял на проведение обоих турниров. Так как некоторые команды успели сыграть первые игры плей-офф еще в марте, а ответные матчи провести аж в августе. Надеемся, что в 2021 году такое не повторится.

Первые матчи плей-офф будут сыграны 16 февраля. Откроют 2021 год РБ Лейпциг-Ливерпуль и Барселона – ПСЖ. Это будут игры 1/8 финала Лиги чемпионов.

Что касается первых матчей плей-офф Лиги Европы, где выступают сразу два украинских клуба – Динамо и Шахтер, то они состоятся 18 февраля. Ответные – 25 февраля.



Соперники Шахтера и Динамо в 1/16 финала Лиги Европы / Иллюстрация 24 канала

Финал Лиги Европы состоится 26 мая в Гданьске. Финал Лиги чемпионов запланирован на 29 мая на стадионе "Ататюрк" в Стамбуле.

Продолжение биатлонного сезона

Поскольку биатлон – зимний вид спорта, то его сезон в самом разгаре. И первые гонки Кубка мира в 2021 году запланированы уже на 8 января. Именно тогда стартует этап в немецком Оберхофе.

Календарь на этот сезон несколько изменен, и Оберфох примет спаренный этап. Поэтому 13 января здесь стартует еще один этап, который продлится до 17 января. Уже 21 января стартует этап в итальянском Антхольце. В чешском Нове Место тоже состоится спаренный этап: 4-7 марта – первый, и 11-14 марта – второй. Последний этап Кубка мира традиционно примет норвежский Хомленколлен с 18 до 21 марта.

Чемпионат мира примет словенская Поклюка. Продлится он 12 дней – с 10 до 21 февраля.



Календарь этапов Кубка мира и Чемпионата мира по биатлону / Иллюстрация 24 канала

Формула-1

На 2021 год в королевских автогонках запланированы сразу 23 этапа. Стартует Формула-1, традиционно, в Австралии. Дата первого гран-при – 21 марта. Последняя гонка запланирована на 5 декабря в Абу-Даби.

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Пока неизвестно, где состоится четвертый этап. Его запланировали на 25 апреля, но место проведения пока не выбрали.

Теннис – возвращение турниров Grand Slam

В 2020 году не состоялся один из четырех турниров Grand Slam – Уимблдон. Были перенесены (но все же состоялись) US Open и Ролан Гаррос. Есть надежда, что в 2021 году это не повторится. Однако точного календаря событий пока нет. И даже квалификацию на Australian Open из Австралии перенесли в Дубай.

Пока точно известно, что Australian Open состоится с 8 по 21 февраля. Ролан Гаррос планируется провести с 17 мая по 6 июня. После этого Уимблдон – с 28 июня по 11 июля. Даты проведения US Open – с 30 августа до 12 сентября.

Топовые боксерские поединки

С датами проведения боксерских поединков несколько сложнее. Так как очень часто боксеры и их промоутеры долго не могут договориться. Потому остается только ждать.

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Среди главных боксерских боев – встреча Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Да, украинским фанатам бокса хотелось, чтобы Джошуа сначала дрался с Александром Усиком, но, скорее всего, этого боя придется подождать немного дольше. Хотя вполне возможно, что он и состоится в 2021 году.

Однако до этого Усику нужно провести еще один бой, чтобы закрепиться в тяжелом весе. Потому что два боя в этой весовой категории – слишком мало, чтобы считаться топовым боксером.

Ожидаем мы и возвращения Василия Ломаченко на ринг. После поражения в бою против Теофимо Лопеса ему придется снова собирать чемпионские пояса. Бой-реванш между ними вряд ли стоит ожидать. Но если бы такое произошло, то он бы стал настоящим событием в мире бокса.

Следует ожидать хороших боев и от остальных украинских боксеров, которым уже стоит переходить из статуса перспективных. Денис Беринчик, Виктор Выхрист, Иван Редкач должны проводить бои против более серьезных соперников, чтобы на что-то претендовать. Несколько отдельно в этом списке стоят Виктор Постол и Сергей Деревянченко. Им тоже надо возвращаться на ринг и доказывать свое право на еще один чемпионский бой. Ну а пока единственному обладателю чемпионского пояса из Украины, Артему Далакяну, хочется пожелать удачных защит в 2021 году.

Из других интересных боев, которые состоятся в 2021 году, также стоит отметить противостояние Сауля Альвареса. Он проведет защиту титулов против обязательного претендента по линии WBC из Турции Авни Йылдырыма. Бой предварительно запланирован на 27 февраля 2021 года.

А для любителей боев без правил есть другая хорошая весть. Уже 23 января в октагон вернется Конор МакГрегор. Он проведет бой против Дастина Пуарье. Их противостояние должно стать главным поединком вечера на предстоящем турнире UFC 257.