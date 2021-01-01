2020 рік довів, що бути впевненим у проведенні спортивних турнірів не можна. Пандемія коронавірусу та запровадження карантину призвели до того, що навіть найбільші світові спортивні турніри або скасували, або перенесли. Тож до усіх подій, які заплановані на 2021 рік, треба ставитися з певною долею скептицизму, що і їх можуть перенести чи й взагалі скасувати.

Редакція Спорт 24 зібрала найбільш цікаві спортивні події, які мають відбутися у 2021 році. Деякі з цих подій мають дати та учасників. Інші – лише серед планів. Та й протягом року буде організовано ще чимало подій, які цілком заслуговуватимуть на те, щоб вважатися головними.

Олімпійські та Паралімпійські ігри в Токіо-2020

Більшість топових спортивних подій, які були заплановані на 2020 рік, але перенесені на 2021 рік, залишили у своїх назвав приставку "2020". Це стосується як Олімпіади в Токіо, так і Чемпіонату Європи з футболу.

Олімпіада в Токіо відбудеться з 23 липня до 8 серпня. На ній заплановано розіграти 339 комплектів нагород.

Варто додати, що Олімпіади переносили не вперше. У тому числі й з Токіо. Столиця Японії мала прийняти турнір у 1940 році. Але в 1937 році розпочалася друга китайсько-японська війна, тому змагання перенесли до Гельсінкі. Але у столиці Фінляндії в запланований термін Олімпіада не відбулася через Другу світову війну.

У 1964 році Токіо знову отримав право провести Олімпіаду. І турнір знову опинився під загрозою зриву. Цього разу через шалену спеку. Та цього разу Ігри не перенесли в інше місто чи скасували – просто дату проведення змістили з літа на осінь.

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Після Олімпіади традиційно проводиться Паралімпіада. Її запланували провести з 24 серпня до 5 вересня. Відбудеться вона в Токіо.

Євро-2020

Чемпіонат Європи з футболу теж змістився майже на один рік (без одного дня). І урочисте відкриття заплановано на 11 червня 2021 року. Решта – без змін: матч-відкриття в Римі, фінал – у Лондоні, який запланований на 11 липня.

Збірна України потрапила у групу C, де її суперниками будуть Нідерланди, Австрія та Північна Македонія. Перший матч наша команда зіграє 13 червня в Амстердамі проти Нідерландів. Далі два матчі в Бухаресті – проти Північної Македонії (17 червня) та Австрії (21 червня). Ну а далі – в залежності від успішності виступів нашої команди.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2022

Та ще перед виступом на Євро-2020, збірна України з футболу зіграє у кваліфікації ЧС-2022. Перші три матчі заплановані у березні – проти Франції (24 березня на виїзді), Фінляндії (28 березня, Львів) та Казахстану (31 березня, Львів).

Вже після цього команда зіграє у відборі аж у вересні – проти Казахстану (1 вересня, виїзд) та Франції (4 вересня, дома). У жовтні наша команда поміряється силами з Фінляндією (9 жовтня, виїзд) та Боснією та Герцеговиною (12 жовтня, дома). А в листопаді – ще один матч з Боснією та Герцеговиною (16 листопада, виїзд).

Варто додати, що збірна України потрапила у коротку групу, в якій лише п’ять команд. Відтак у неї є дві дати, в які вона має провести товариські матчі. Перша грала мала б відбутися 7-8 вересня, а друга – 11-13 листопада.



Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2022 / Ілюстрація 24 каналу

Фінальний етап Ліги націй

В жовтні 2021 року, коли деякі збірні гратимуть у відборі на ЧС-2022, чотири команди змагатимуться за перемогу у Лізі націй. З 6 по 10 жовтня запланований фінал чотирьох. У півфіналах зіграють збірні Італії та Іспанії (6 жовтня), а також Бельгії та Франції (7 жовтня). Переможці зіграють у фіналі 10 жовтня.

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Ліга чемпіонів та Ліга Європи

2020 рік вплинув на проведення обох турнірів. Адже деякі команди встигли зіграти перші ігри плей-офф ще у березні, а матчі-відповіді провести аж у серпні. Сподіваємося, що у 2021 році такого не повториться.

Перші матчі плей-офф будуть зіграні 16 лютого. Відкриє 2021 рік РБ Лейпциг – Ліверпуль та Барселона – ПСЖ. Це будуть ігри 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Щодо перших матчів плей-офф Ліги Європи, де виступають одразу два українські клуби – Динамо та Шахтар, то вони відбудуться 18 лютого. Матчі-відповіді – 25 лютого.



Суперники Шахтаря та Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи / Ілюстрація 24 каналу

Фінал Ліги Європи відбудеться 26 травня в Гданську. Фінал Ліги чемпіонів запланований на 29 травня на стадіоні "Ататюрк" в Стамбулі.

Продовження біатлонного сезону

Оскільки біатлон зимовий вид спорту, то його сезон в самому розпалі. І перші гонки кубка світу у 2021 році заплановані вже на 8 січня. Саме тоді стартує етап в німецькому Оберхофі.

Календар на цей сезон дещо змінений, і Оберфох прийме спарений етап. Тож 13 січня тут стартує ще один етап, який триватиме до 17 січня. Вже 21 січня стартує етап в італійському Антхольці. В чеському Нове Мєсто теж відбудеться спарений етап: 4-7 березня перший, та 11-14 березня другий. Останній етап Кубка світу традиційно прийме норвезький Хомленколлен з 18 до 21 березня.

Чемпіонат світу прийме словенська Поклюка. Триватиме він 12 днів – з 10 до 21 лютого.



Календар етапів Кубка світу та Чемпіонату світу з біатлону / Ілюстрація 24 каналу

Формула-1

На 2021 рік в королівських автоперегонах заплановано одразу 23 етапи. Стартує Формула-1, традиційно, в Австралії. Дата першого гран-прі – 21 березня. Остання гонка запланована на 5 грудня в Абу-Дабі.

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Поки невідомо де відбудеться четвертий етап. Його запланували на 25 квітня, але місце проведення поки не обрали.

Теніс – повернення турнірів Grand Slam

У 2020 році не відбувся один з чотирьох турнірів Grand Slam – Вімблдон. Були перенесені (але таки відбулися) US Open та Ролан Гаррос. Є надія, що у 2021 році цього не повториться. Однак точного календаря подій поки немає. І навіть кваліфікацію на Australian Open з Австралії перенесли в Дубаї.

Поки точно відомо, що Australian Open відбудеться з 8 до 21 лютого. Ролан Гаррос заплановано провести з 17 травня до 6 червня. Після цього Вімблдон – з 28 червня до 11 липня. Дати проведення US Open – з 30 серпня до 12 вересня.

Топові боксерські поєдинки

З датами проведення боксерських поєдинків дещо складніше. Адже дуже часто боксери та їх промоутери довго не можуть домовитися. Тому залишається лише чекати.

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Серед головних боксерських боїв – це зустріч Ентоні Джошуа та Тайсона Ф’юрі. Так, українським фанатам боксу хотілося, щоб Джошуа спочатку бився з Олександром Усиком. Але, скоріш за все, на цей бій доведеться почекати трохи довше. Хоча цілком можливо, що він і відбудеться у 2021 році.

Та до цього Усику треба провести ще один бій, щоб закріпитися у важкій вазі. Адже два бої у цій ваговій категорії – занадто мало, щоб вважатися топовим боксером.

Очікуємо ми й повернення Василя Ломаченка в ринг. Після поразки в бою проти Теофімо Лопеса йому доведеться знову збирати чемпіонські пояси. Бій-реванш між ними навряд чи варто очікувати. Але якби таке сталося, то він би став справжньою подією у світі боксу.

Слід очікувати хороших боїв і від решти українських боксерів, яким вже варто переходити зі статусу перспективних. Денис Берінчик, Віктор Вихрист, Іван Редкач мають проводити бої проти більш серйозних суперників, щоб на щось претендувати. Дещо окремо в цьому списку стоять Віктор Постол та Сергій Дерев’янченко. Їм теж треба повертатися в ринг і доводити своє право на ще один чемпіонський бій. Ну а поки єдиному власнику чемпіонського поясу з України Артему Далакяну хочеться побажати вдалих захистів у 2021 році.

З інших цікавих боїв, які відбудуться у 2021 році, також варто відзначити протистояння Сауля Альвареса. Він проведе захист титулів проти обов'язкового претендента по лінії WBC з Туреччини Авні Йилдирима. Бій попередньо запланований на 27 лютого 2021 року.

А для любителів боїв без правил є інша хороша звістка. Вже 23 січня в октагон повернеться Конор МакГрегор. Він проведе бій проти Дастіна Пуар’є. Їхнє протистояння повинно стати головним поєдинком вечора на майбутньому турнірі UFC 257.