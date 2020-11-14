Вспышка COVID-19 в сборной Украины, победа Амосова на Bellator 252: новости спорта 13 ноября
В пятницу, 13 ноября, состоялось немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.
В сборной Украины вспышка коронавируса
В сборной Украины обнаружили вспышку коронавируса. Перед матчем против Германии в команде пять положительных результатов на COVID-19, пишет 24 канал.
В частности, коронавирус обнаружили у футболистов: Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Виктора Коваленко и Сергея Сидорова, а также менеджера сборной Вадима Комардина.
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Футболисты, в которых обнаружен коронавирус, остались на самоизоляции в своих гостиничных комнатах. Остальная команда выехала на предматчевую тренировку на "СБ Арене", которая началась с 15-минутным опозданием.
Украинец Амосов одержал победу на Bellator 252
Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов продолжил свою победную серию до 25 матчей. В ночь на 13 ноября Ярослав победил в рамках Bellator 252 в Анкасвилле (США).
В поединке, который предшествовал главному событию шоу, украинский полусредневес победил американца Логана Сторли. 27-летний Амосов одержал победу раздельным решением судей (28:29, 29:28, 29:28).
Что известно про Амосова?
Украинский самбист и боец смешанного стиля, представитель полусредней весовой категории. Трехкратный чемпион мира по боевому самбо, двукратный чемпион Европы, чемпион Евразии, обладатель Кубка Европы, победитель многих соревнований национального и международного значения, заслуженный мастер спорта. Начиная с 2012 года на профессиональном уровне выступает в ММА. В рамках Bellator получил уже 5 побед.
Определились все участники 1/8 финала Кубка Украины
ВПК-Агро стал 16 участником 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2020/2021. Клуб Первой лиги с Днепропетровщины в 1/16 финала одолел представителя Премьер-лиги – донецкий "Олимпик".
Молодежная сборная Украины победила на выезде Мальту
Молодежная сборная Украины по футболу одержала гостевую победу в предпоследнем поединке отборочного турнира Евро-2021 (U-21). Подопечные Руслана Ротаня победили сверстников из Мальты (4:1).
На 17 ноября запланирован заключительный матч отбора Евро-2021 (U-21) – в Коваливке на стадионе "Колос" Украина сыграет против Северной Ирландии.
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