ВПК-Агро стал 16 участником 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2020/2021. Клуб Первой лиги из Днепропетровской области в 1/16 финала одолел представителя Премьер-лиги – донецкий "Олимпик".

ВПК-Агро – Олимпик 1:0

Гол: Сидоренко, 47

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Победу ВПК-Агро принес единственный гол Сидоренко сразу после перерыва. Об этом сообщает 24 канал.

Хозяева лучше провели первый тайм и имели несколько моментов закрепить преимущество.

"Олимпик" в конце игры мог отыграться после опасной штрафной, но хозяев спасла стойка.

Кстати. ВПК-Агро в 1/8 финала на своем поле примет еще одного представителя Премьер-лиги – СК "Днепр-1".

ВПК-Агро – Олимпик видео полного матча

Результаты жеребьевки 1/8 финала

Десна – Заря

Агробизнес – Ворскла

ВПК-Агро – Днепр-1

Александрия – Минай

Верес – Мариуполь

Нива – Колос

Матчи 1/8 финала должны пройти уже 2-го декабря. "Динамо" и "Шахтер" начнут участие в Кубке Украины с четвертьфинала.