ВПК-Агро стал последним участником 1/8 финала Кубка Украины, выбив "Олимпик"
ВПК-Агро стал 16 участником 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2020/2021. Клуб Первой лиги из Днепропетровской области в 1/16 финала одолел представителя Премьер-лиги – донецкий "Олимпик".
ВПК-Агро – Олимпик 1:0
Гол: Сидоренко, 47
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Победу ВПК-Агро принес единственный гол Сидоренко сразу после перерыва. Об этом сообщает 24 канал.
Хозяева лучше провели первый тайм и имели несколько моментов закрепить преимущество.
"Олимпик" в конце игры мог отыграться после опасной штрафной, но хозяев спасла стойка.
ВПК-Агро – Олимпик видео полного матча
Результаты жеребьевки 1/8 финала
- Десна – Заря
- Агробизнес – Ворскла
- ВПК-Агро – Днепр-1
- Александрия – Минай
- Верес – Мариуполь
- Нива – Колос
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