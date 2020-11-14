Спалах COVID-19 у збірній України, перемога Амосова на Bellator 252: новини спорту 13 листопада
У п'ятницю, 13 листопада, відбулося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.
У збірній України спалах коронавірусу
У збірній України виявили спалах коронавірусу. Перед матчем проти Німеччини в команді п'ять позитивних результатів на COVID-19, пише 24 канал.
Зокрема, коронавірус виявили у футболістів: Андрія Ярмоленка, Віктора Циганкова, Віктора Коваленка і Сергія Сидорчука, а також менеджера збірної Вадима Комардіна.
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Футболісти, в яких виявлено коронавірус, залишилися на самоізоляції у своїх готельних покоях. Решта команди виїхала на передматчеве тренування на "РБ Арені", яке розпочалося із 15-хвилинним запізненням.
Українець Амосов здобув перемогу на Bellator 252
Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов продовжив свою переможну серію до 25 поєдинків. У ніч на 13 листопада Ярослав переміг у рамках Bellator 252 в Анкасвіллі (США).
У поєдинку, який передував головній події шоу, український напівсередньоваговик переміг американця Логана Сторлі. 27-річний Амосов здобув перемогу роздільним рішенням суддів (28:29, 29:28, 29:28).
Що відомо про Амосова?
Український самбіст та боєць змішаного стилю, представник напівсередньої вагової категорії. Трьохразовий чемпіон світу з бойового самбо, дворазовий чемпіон Європи, чемпіон Євразії, володар Кубку Європи, переможець багатьох змагань національного і міжнародного значення, заслужений майстер спорту. Починаючи з 2012 року на професійному рівні виступає в ММА. У рамках Bellator здобув уже 5 перемог.
Визначилися усі учасники 1/8 фіналу Кубка України
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