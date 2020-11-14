У п'ятницю, 13 листопада, відбулося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

У збірній України спалах коронавірусу

У збірній України виявили спалах коронавірусу. Перед матчем проти Німеччини в команді п'ять позитивних результатів на COVID-19, пише 24 канал.

Зокрема, коронавірус виявили у футболістів: Андрія Ярмоленка, Віктора Циганкова, Віктора Коваленка і Сергія Сидорчука, а також менеджера збірної Вадима Комардіна.

До теми Чи зможе Україна вперше перемогти Німеччину: анонс важливого матчу Ліги націй

Футболісти, в яких виявлено коронавірус, залишилися на самоізоляції у своїх готельних покоях. Решта команди виїхала на передматчеве тренування на "РБ Арені", яке розпочалося із 15-хвилинним запізненням.

До уваги. Поєдинок Німеччина – Україна відбудеться 14 листопада у Лейпцизі. Початок гри о 21:45.

Українець Амосов здобув перемогу на Bellator 252

Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов продовжив свою переможну серію до 25 поєдинків. У ніч на 13 листопада Ярослав переміг у рамках Bellator 252 в Анкасвіллі (США).

У поєдинку, який передував головній події шоу, український напівсередньоваговик переміг американця Логана Сторлі. 27-річний Амосов здобув перемогу роздільним рішенням суддів (28:29, 29:28, 29:28).

Що відомо про Амосова?

Український самбіст та боєць змішаного стилю, представник напівсередньої вагової категорії. Трьохразовий чемпіон світу з бойового самбо, дворазовий чемпіон Європи, чемпіон Євразії, володар Кубку Європи, переможець багатьох змагань національного і міжнародного значення, заслужений майстер спорту. Починаючи з 2012 року на професійному рівні виступає в ММА. У рамках Bellator здобув уже 5 перемог.

Визначилися усі учасники 1/8 фіналу Кубка України

ВПК-Агро став 16 учасником 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2020/2021. Клуб Першої ліги з Дніпропетровщини в 1/16 фіналу здолав представника Прем'єр-ліги – донецький "Олімпік".

До уваги. ВПК-Агро в 1/8 фіналу на власному полі прийме ще одного представника Прем'єр-ліги – СК "Дніпро-1".

Молодіжна збірна України перемогла на виїзді Мальту

Молодіжна збірна України з футболу здобула гостьову перемогу у передостанньому поєдинку відбірного турніру Євро-2021 (U-21). Підопічні Руслана Ротаня здолали однолітків з Мальти (4:1).

На 17 листопада запланований заключний матч відбору Євро-2021 (U-21) — у Ковалівці на стадіоні "Колос" Україна зіграє проти Північної Ірландії.