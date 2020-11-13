Непобедимый украинец Амосов в зрелищном поединке одержал победу на Bellator 252: видео
Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов продлил свою победную серию до 25 поединков. В ночь на 13 ноября Ярослав победил в рамках Bellator 252 в Анкасвилле (США).
В поединке, который предшествовал главному событию шоу, украинский полусредневес Ярослав Амосов победил американца Логана Сторли. Об этом сообщает 24 канал.
Смотрите также Сильно избил: украинец Амосов не оставил сопернику шансов еще в первом раунде – видео
27-летний Амосов одержал победу раздельным решением судей (28:29, 29:28, 29:28).
Как продолжался бой
Украинец владел инициативой в первых двух раундах. Однако в третьем Сторли был близок к победе.
В частности, Сторли решил завершить бой удушающим приемом. Судья был близок к остановке боя, но Ярослав смог разорвать захват.
В итоге в достаточно равном и конкурентном поединке украинец получил победу.
После поединка Амосов заявил, что бой был тяжелый. Также украинец поблагодарил за поддержку.
"Тяжело в учении, еще тяжелее в бою! Спасибо за поздравления и поддержку", – написал Амосов.
Что известно об Амосове?Украинский самбист и боец смешанного стиля, представитель полусредней весовой категории. Троекратный чемпион мира по боевому самбо, двукратный чемпион Европы, чемпион Евразии, обладатель Кубка Европы, победитель многих соревнований национального и международного значения, заслуженный мастер спорта. Начиная с 2012 года на профессиональном уровне выступает в ММА. В рамках Bellator одержал уже 5 побед.
Поделиться новостью