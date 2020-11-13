Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов продлил свою победную серию до 25 поединков. В ночь на 13 ноября Ярослав победил в рамках Bellator 252 в Анкасвилле (США).

В поединке, который предшествовал главному событию шоу, украинский полусредневес Ярослав Амосов победил американца Логана Сторли. Об этом сообщает 24 канал.

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27-летний Амосов одержал победу раздельным решением судей (28:29, 29:28, 29:28).

Как продолжался бой

Украинец владел инициативой в первых двух раундах. Однако в третьем Сторли был близок к победе.

В частности, Сторли решил завершить бой удушающим приемом. Судья был близок к остановке боя, но Ярослав смог разорвать захват.

В итоге в достаточно равном и конкурентном поединке украинец получил победу.

После поединка Амосов заявил, что бой был тяжелый. Также украинец поблагодарил за поддержку.

"Тяжело в учении, еще тяжелее в бою! Спасибо за поздравления и поддержку", – написал Амосов.

Тяжело в учении, ещё тяжелее в бою! всем Спасибо за поздравления и поддержку https://t.co/FL2qIzLXmP — Yaroslav “Dynamo” Amosov (@YaroslavAmosov) November 13, 2020