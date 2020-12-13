В субботу, 12 декабря, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Динамо сыграло вничью с Колоссом и сохранило лидерство в УПЛ

12 декабря Динамо сыграло с Колоссом в центральном матче 13 тура УПЛ. Команды в тяжелом поединке не смогли определить более сильного, пишет 24 канал.

Как это было Динамо в очень эмоциональном матче сыграло вничью с Колосом и сохранило лидерство в УПЛ: видео

Поединок Динамо – Колос стал для обеих команд завершающим в 2020 году. Первый тайм матча на стадионе имени Лобановского не порадовал забитыми мячами, а сразу после перерыва Евгений Селезнев реализовал 11-метровый удар и вывел Колосс вперед.

Впоследствии динамовцы еще и остались в меньшинстве после удаления Шепелева, но позже составы вновь стали равными – Максименко досрочно ушел в раздевалку. Киевляне все же сумели отыграться – Виктор Цыганков забил с 11-метрового, назначенного за фол Евгения Селезнева.

Более того, киевляне еще и вышли вперед. Капитан Динамо оформил дубль, с третьей попытки переиграв невероятного Волынца. Но тут же Колос забил в ответ после сольного прохода Антюха и рикошета от Миколенко.

Шахтер свой матч проведет 13 декабря и даже в случае победы горняков над сможет приблизиться к команде Мирчи Луческу лишь на 1 очко.

У Динамо в 13 матчах 9 побед, три ничьи и одно поражение, как раз от Шахтера. Команда набрала 30 очков. У Шахтера 26 пунктов и есть игра в запасе.

Сборная Украины по гимнастике выиграла командное первенство на чемпионате Европы

Сборная Украины завоевала золото в командном первенстве на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в турецком Мармарисе.

Украинскую команду представляли Петр Пахнюк, Игорь Радивилов, Владислав Грико, Евгений Юденков и Роман Ващенко.

Тренером команды является Геннадий Сартинский. Интересно, что самый звездный воспитанник Геннадия Генриховича, олимпийский чемпион Олег Верняев пропускает чемпионат из-за травмы.

Украина финишировала 7 в женской эстафете в Хохфильцене

В австрийском Хохфильцене продолжается третий этап Кубка мира по биатлону. В субботу, 12 декабря, состоялась женская классическая эстафета. За Украину выступали Дарья Блашко, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная.

Первой стартовала Блашко, передавшая эстафету девятой. На втором этапе Джима улучшила результат Украины на четыре позиции.

Валентина Семеренко длительное время шла пятой, но на втором круге опустилась на седьмое место, которое на завершающем этапе сохранила Пидгрушная.

Выиграла эстафету сборная Норвегии, второй стала Франция, замкнула тройку лидеров Швеция.

1. Норвегия (0+8) 1:08.04,3

2. Франция (0+9) +24,5

3. Швеция (1 + 9) + 32,5

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7. Украина (0+10) +2: 39.9