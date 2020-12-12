Впервые в истории: сборная Украины по гимнастике выиграла командное первенство на Евро
Сборная Украины завоевала золото в командном первенстве на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в турецком Мармарисе.
Украинскую команду представляли Петр Пахнюк, Игорь Радивилов, Владислав Грико, Евгений Юденков и Роман Ващенко, пишет 24 канал.
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Тренером команды является Геннадий Сартинский. Интересно, что самый звездный воспитанник Геннадия Генриховича, олимпийский чемпион Олег Верняев пропускает чемпионат из-за травмы.
Второе место с суммой 244,793 заняли турки, третьими с оценкой 240,393 стали венгры.
Сборная Украины по спортивной гимнастике победила на чемпионате Европы
Чуть ранее золото завоевала юниорская сборная Украины, наставницей которой является Ирина Надюк. Позже наш Илья Ковтун с суммой 79,599 выиграл золото в индивидуальном многоборье, а Владимир Костюк, немного отстав от земляка (79,298), завоевал серебро.
Также 13 декабря состоятся личные финалы. Туда пробились:
- Вольные упражнения – Петр Пахнюк и Владислав Грико;
- Конь – Петр Пахнюк и Евгений Юденков;
- Кольца – Игорь Радивилов и Евгений Юденков;
- Опорный прыжок – Игорь Радивилов;
- Брусья – Петр Пахнюк;
- Перекладина – Петр Пахнюк.
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