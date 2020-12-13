У суботу, 12 грудня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Динамо зіграло внічию з Колосом та зберегло лідерство в УПЛ

12 грудня Динамо зіграло з Колосом у центральному матчі 13 туру УПЛ. Команди у важкому поєдинку не змогли визначити сильнішого, пише 24 канал.

Як це було Динамо у надемоційному матчі зіграло внічию з Колосом та зберегло лідерство в УПЛ: відео

Поєдинок Динамо – Колос став для обох команд завершальним у 2020 році. Перший тайм матчу на стадіоні імені Лобановського не потішив забитими м'ячами, а одразу по перерві Євген Селезньов реалізував 11-метровий удар та вивів Колос вперед.

Згодом динамівці ще й залишилися в меншості після вилучення Шепелєва, але пізніше склади знову стали рівними – Максименко достроково пішов у роздягальню. Кияни все ж зуміли відігратися – Віктор Циганков забив з 11-метрового, призначеного за фол Євгена Селезньова.

Більше того, кияни ще й вийшли вперед. Капітан Динамо оформив дубль, з третьої спроби перегравши неймовірного Волинця. Але тут же Колос забив у відповідь після сольного проходу Антюха та рикошету від Миколенка.

Шахтар свій матч проведе 13 грудня і навіть у разі перемоги гірників над зможе наблизитися до команди Мірчі Луческу лише на 1 очко.

У Динамо в 13 матчах 9 перемог, три нічиї та одна поразка, як раз від Шахтаря. Команда набрала 30 очок. У Шахтаря 26 пунктів і є гра в запасі.

Збірна України з гімнастики виграла командну першість на чемпіонаті Європи

Збірна України завоювала золото в командній першості на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в турецькому Мармарисі.

Українську команду представляли Петро Пахнюк, Ігор Радівілов, Владислав Грико, Євген Юденков і Роман Ващенко.

Тренером команди є Геннадій Сартинський. Цікаво, що найзірковіший вихованець Геннадія Генріховича, олімпійський чемпіон Олег Верняєв пропускає чемпіонат через травму.

Україна фінішувала 7 у жіночій естафеті в Хохфільцені

У австрійському Хохфільцені продовжується третій етап Кубка світу з біатлону. У суботу, 12 грудня, відбулася жіноча класична естафета. За Україну виступали Дар’я Блашко, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Олена Підгрушна.

Першою стартувала Блашко, яка передала естафету дев’ятою. На другому етапі Джима покращила результат України на чотири позиції.

Валентина Семеренко тривалий час йшла п’ятою, але на другому колі опустилася на сьоме місце, яку на завершальному етапі зберегла Підгрушна.

Виграла естафету збірна Норвегії, другою стала Франція, замкнула трійку лідерів Швеція.

1. Норвегія (0+8) 1:08.04,3

2. Франція (0+9) +24,5

3. Швеція (1+9) +32,5

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7. Україна (0+10) +2:39.9