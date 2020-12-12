В австрийском Хохфильцене продолжается третий этап Кубка мира по биатлону. В субботу, 12-го декабря, состоялась женская классическая эстафета.

Норвежки сумели реабилитироваться перед болельщиками после эстафеты в финском Контиолахти. На четвертой стрельбе Ингрид-Ланнмарк Тандреволл пошла на штрафной круг, но отличные два следующих этапа и финиш лидера команды Марте Олсбю Ройселанд принесли победу Норвегии, пишет 24 канал.

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"Серебро" завоевали француженки (+24,5) – аж 16 дополнительных патронов, повторив результат прошедшей эстафеты в Контиолахти. Самая интересная борьба до последних метров дистанции была между Швецией, Италией и Германией.

В финишный коридор вышли шведка Эльвира Эберг и немка Дениз Херрманн. Но на долю секунды Эберг опередила соперницу. Швеция – третья (+32,5).

Результаты

1. Норвегия (0+8) 1:08.04,3

2. Франция (0+9) +24,5

3. Швеция (1 + 9) + 32,5

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7. Украина (0+10) +2: 39.9

Как выступали украинки: ход гонки

Старт женской классической эстафете, которая является коронной для сборной Украины, дала Дарья Блашко. Первый огневой рубеж украинка прошла с нулем, выйдя со стрельбища с отставанием от лидера в 5 секунд. Вторая стрельба была на пределе для Блашко – 2 незакрытые мишени на три дополнительных патрона. Украинке удалось закрыть их использовав все патроны.

Второй на дистанцию вышла Юлия Джима, которая классно отстрелялась на первой стрельбе и подняла Украину на 8 место, отставание от лидера в 36 секунд. Второй огневой рубеж от опытной биатлонистки из Украины был идеальным. 5 из 5 – очень быстрая стрельба в исполнении Юлии. Она воспользовалась ошибками соперниц, которые пошли на штрафные 150 метров дистанции. Олимпийская чемпионка подняла Украину топ-3 лучших, всего 3 секунды от Швеции. Отставание с 41 секунды сократилось лишь до трех. Невероятно!

После экватора поединка на трассу вышла Валентина Семеренко в 11 секундах от лидеров. Первая стрельба заставила понервничать украинских сторонников биатлона – 3 дополнительных патрона на 2 промаха. Но сумела украинка не зайти на штрафной круг. Ко второму огневому рубежу Валентина подъехала в компании Доротеи Вирер. Она попыталась потягаться с итальянкой, что стало ошибкой. Все дополнительные патроны использовала одна из сестер Семеренко – 5 место и 20 секунд от третьей позиции.

Последней на дистанцию вышла наша стабильная финишистка Елена Пидгрушная. Капитан Украины отставала от Норвегии, которая ехала первой, аж на 1 минуту 9 секунд. Идеально отработала украинка на огневом рубеже, что позволило оставить за спиной белоруску. На заключительной стрельбе Пидгрушная не закрыла две мишени, но дополнительные патроны пригодились украинке.

Австрийка Лиза-Тереса Хаузер посоревновалась с капитаном Украины в финишном коридоре – Австрия стала 6-й, а Украина сразу за их спиной – 7-я.