Во вторник, 10 ноября, произошло немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

Роберт Левандовски пропустит матч против Украины

Уже в среду, 11 ноября, Польша на своем поле сыграет товарищеский матч против Украины. Лидер польской команды Роберт Левандовски пропустит встречу против подопечных Андрея Шевченко, пишет 24 канал.

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Главный тренер сборной Польши Ежи Бжечек заявил, что даст отдых лидерам команды в матче против Украины. Не исключением станет и лидер сборной Роберт Левандовски.

Кто еще не сыграет против Украины

Из-за коронавируса матч против Украины пропустит вратарь Бартоломей Дронговский и защитник Михал Карбовник. Голкипер Дронговский, выступающий за итальянскую "Фиорентину", был отправлен на самоизоляцию вместе со всеми одноклубниками.

Что касается Карбовника, то у игрока "Легии" был положительный тест на коронавирус. Поэтому его исключили из состава на ноябрьские матчи.

Зато Дамиан Кадзьор сам попросил не вызывать его в сборную на матчи в ноябре. Футболист только недавно перешел в состав испанского "Эйбара" и пропустил предсезонный сбор.

В Украине могут ввести карантин выходного дня: как это ударит по футболу

Правительство планирует ввести в Украине карантин выходного дня. Такие ограничения могут довольно сильно ударить по украинскому футболу.

Такой запрет не сможет обойти стороной и спортивные мероприятия. Хотя они сейчас и происходят без зрителей. Но его внедрение может привести к остановке проведения чемпионата Украины по футболу. Ведь почти все футбольные матчи проходят на выходных.

Украинская ассоциация футбола и Украинская премьер-лига ведут переговоры с Кабинетом Министров Украины. Футбольные функционеры предоставили свои аргументы, чтобы ограничения карантина выходного дня не распространялись на чемпионат. Какие доводы они привели – не указывается.

К слову. В 2020 году клубам УПЛ и Первой лиги осталось сыграть еще четыре тура. После чего команды уйдут на зимний перерыв до середины февраля 2021 года. Во второй лиге запланированы два тура.

Сборная Украины по футзалу дважды подряд обыграла Венгрию

Сборная Украины по футзалу готовится к началу квалификации на Евро-2022. В рамках подготовки украинцы провели два спарринга против Венгрии.

Оба матча команды сыграли в Венгрии. Первая игра состоялась 9 ноября, а уже на следующий день команды сыграли еще раз. В обоих матчах победу одержала сборная Украины.

Макс Килман захотел выступать за сборную Украины

Футболист английского "Вулверхэмптон" Макс Килман сенсационно заявил, что готов выступать за сборные Украины или России. Родители игрока имеют украинские и русские корни, поэтому Килман не прочь сменить гражданство.

Английский футболист признался, что раньше часто отдыхал в Киеве, где проживали его родственники. Ему нравится страна, поэтому он не против сыграть за сборную Украины.

Что известно о Максе Килмане