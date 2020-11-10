Сборная Украины по футзалу готовится к началу квалификации на Евро-2022. В рамках подготовки украинцы провели два спарринга против Венгрии.

Оба матча команды сыграли в Венгрии. Первая игра состоялась 9 ноября, а уже на следующий день команды сыграли еще раз. В обоих матчах победу одержала сборная Украины.

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Первый раз украинцы одержали волевую победу над соперником. Надь открыл счет на четвертой минуте матча. Но уже через две минуты Зварыч счет на табло сравнял. Победу же принес точный удар Грицыны уже во втором тайме

Венгрия – Украина 1:2

Голы: Надь, 4 – Зварыч, 6, Грицына, 34

Второй матч тоже отличился быстрыми голами. Вот только на этот раз первыми забили украинцы – уже на первой минуте отличился Белоцерковец. А после этого дважды забили венгры. И именно при их преимуществе команды ушли на перерыв.

Но в начале второго тайма с разницей в минуту украинцы забили два гола – сначала забил Зварыч, а затем Белоцерковец оформил дубль.

Украина дважды победила Венгрию в товарищеских матчах / Фото valogatott.mlsz.hu

Однако хозяева площадки не собирались сдаваться и снова сравняли счет. И все же еще одну победу праздновали украинцы – забил Зварыч.

Венгрия – Украина 3:4

Голы: Дрот, 3, 14, Ричард, 28 – Белоцерковец, 1, 23, Зварыч, 22, 33.

В итоге подопечные Александра Косенко одержали две победы в выездных спаррингах.