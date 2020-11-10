Правительство планирует ввести в Украине карантин выходного дня. Такие ограничения могут довольно сильно ударить по украинскому футболу.

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Ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Под запрет попадет работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов, а также работа театров и проведения массовых мероприятий.

Такой запрет не сможет обойти стороной и спортивные мероприятия. Хотя они сейчас и происходят без зрителей. Но его внедрение может привести к остановке проведения чемпионата Украины по футболу. Ведь почти все футбольные матчи происходят на выходных.

По данным Meta-ratings.com.ua Украинская ассоциация футбола и Украинская премьер-лига ведут переговоры с Кабинетом Министров Украины. Футбольные функционеры предоставили свои аргументы, чтобы ограничения карантина выходного дня не распространялись на чемпионат. Какие именно доводы они привели – не указывается.

Добавим, что в 2020 году клубам УПЛ и Первой лиги осталось сыграть еще четыре тура. После чего команды уйдут на зимний перерыв аж до середины февраля 2021 года. Во второй лиге запланировано два тура.

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Напомним, что вероятным началом введения ограничений ранее министр здравоохранения Максим Степанов называл 14-15 ноября. Если же эти меры не помогут – карантин будут усиливать в дальнейшем.