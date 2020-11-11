У вівторок, 10 листопада, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Роберт Левандовскі пропустить матч проти України

Вже у середу, 11 листопада, Польща на власному полі зіграє товариський матч проти України. Лідер польської команди Роберт Левандовські пропустить зустріч проти підопічних Андрія Шевченка, пише 24 канал.

До слова Чи вийде Україна вперед у серії протистоянь проти Польщі: прогноз букмекерів

Головний наставник збірної Польщі Єжи Бжечек заявив, що дасть відпочинок лідерам команди в матчі проти України. Не виключенням стане і лідер збірної Роберт Левандовські.

Хто ще не зіграє проти України

Через коронавірус матч проти України пропустить воротар Бартоломей Дронговський та захисник Міхал Карбовник. Голкіпер Дронговський, який виступає за італійську "Фіорентину", був відправлений на самоізоляцію разом зі всіма одноклубниками.

Щодо Карбовника, то у гравця "Легії" був позитивний тест на коронавірус. Тому його виключили зі складу на листопадові матчі.

Натомість Даміан Кадзьор сам попросив не викликати його до збірної на матчі в листопаді. Футболіст лише нещодавно перейшов до складу іспанського "Ейбара" та пропустив передсезонний збір.

В Україні можуть ввести карантин вихідного дня: як це вдарить по футболу

Уряд планує запровадити в Україні карантин вихідного дня. Такі обмеження можуть доволі сильно вдарити по українському футболу.

Така заборона не зможе обійти стороною і спортивні заходи. Хоча вони зараз і відбуваються без глядачів. Але її впровадження може призвести до зупинки проведення чемпіонату України з футболу. Адже майже всі футбольні матчі відбуваються на вихідних.

Українська асоціація футболу та Українська прем'єр-ліга ведуть перемовини з Кабінетом Міністрів України. Футбольні функціонери надали свої аргументи, щоб обмеження карантину вихідного дня не поширювалися на чемпіонат. Які саме доводи вони навели – не вказується.

До слова. У 2020 році клубам УПЛ та Першої ліги залишилося зіграти ще чотири тури. Після чого команди підуть на зимову перерву аж до середини лютого 2021 року. У Другій лізі заплановано два тури.

Збірна України з футзалу двічі поспіль обіграла Угорщину

Збірна України з футзалу готується до початку кваліфікації на Євро-2022. В рамках підготовки українці провели два спаринги проти Угорщини.

Обидва матчі команди зіграли в Угорщині. Перша гра відбулася 9 листопада, а вже на наступний день команди зіграли ще раз. В обох матчах перемогу здобула збірна України.

Макс Кілман захотів виступати за збірну України

Футболіст англійського "Вулвергемптона" Макс Кілман сенсаційно заявив, що готовий виступати за збірні України чи Росії. Батьки гравця мають українське та російське коріння, тому Кілман не проти змінити громадянство.

Англійський футболіст зізнався, що раніше часто відпочивав у Києві, де проживали його родичі. Йому подобається країна, тому він не проти зіграти за збірну України.

Що відомо про Макса Кілмана