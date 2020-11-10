Уже в среду, 11 ноября, сборная Украины на выезде проведет товарищеский поединок против Польши. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Польша – Украина: прогноз

Игра с Польшей станет подготовкой для подопечных Андрея Шевченко перед заключительными матчами в группе Лиги наций 2020/21. 14 ноября "желто-синие" сыграют с Германией, а через три дня, 17 ноября, в Люцерне проведут матч против швейцарской сборной, пишет 24 канал.

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Кадровые потери и статистика противостояний

Из-за коронавируса матч против Украины пропустит вратарь Бартоломей Дронговский и защитник Михал Карбовнык. У сборной Украины куда большие проблемы. Главный наставник украинцев Шевченко не сможет рассчитывать на: Бущана, Миколенко, Шапаренко, Караваева, Супрягу, Шахова, Попова. Все эти игроки сдали положительные тесты на COVID-19.

Также команде не помогут Тимчик, Кравец и Корниенко. Все пропустят матч из-за травм.

Сборные Украины и Польши выходили на одно поле аж 8 раз – по 3 победы в активе каждой из команд, а еще 2 игры заканчивались вничью.

Товарищеский матч Польша – Украина состоится 11 ноября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45

Что прогнозируют букмекеры Marathonbet

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу Польши стоит коэффициент 2,25. Успех подопечных Андрея Шевченко оценен в 3,24. Ничья в этом матче – 3,38.

Первыми болельщики на экранах своих гаджетов скорее всего увидят гол в исполнении футболистов Польши – 1,90. А вот в то, что украинцы первыми смогут огорчить голкипера соперника – 2,34. Аналогичные коэффициенты стоят на последний результативный удар во встрече.

Специалисты верят, что обе команды смогут отличиться в этом товарищеском поединке – 1,87.

На победу хозяев с минимальным счетом 1:0 стоит коэффициент 6,80. На такой же результат, но в пользу украинской команды – 8,60.

Букмекеры склоняются к тому, что фанаты увидят большее количество голов во втором тайме – 2,19.