COVID-19 в сборной Украины, неудача Свитолиной на Ролан Гаррос: главные новости спорта 6 октября
Коронавирус продолжает бушевать в лагере сборной Украины, а Элина Свитолина покинула Ролан Гаррос. Главные новости спорта за 6 октября – читайте в материале Спорт 24.
Коронавирус в сборной Украины
Коронавирус не покидает лагерь сборной Украины. Вратари украинской сборной Андрей Лунин и Юрий Панькив получили положительные результаты тестов на коронавирус. Об этом сообщает 24 канал.
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За день до матча с Францией Украинская ассоциация футбола (УАФ) подтвердила положительные тесты на COVID-19 в сборной Украины
Результаты ПЦР-тестов, которые 5-го октября были взяты у игроков сборной Украины лабораторией, авторизованной УЕФА, обнаружили наличие COVID-19 у трех представителей национальной команды – голкиперов Андрея Лунина и Юрия Панькива, а также шеф-повара "сине-желтых" Любомира Тошича.
Кого не будет в матче с Францией
- Александр Зинченко (травма)
- Сергей Кривцов (травма)
- Евгений Коноплянка (травма)
- Сергей Болбат (травма)
- Виталий Буяльский (травма)
- Владислав Супряга (травма)
- Андрей Пятов (коронавирус)
- Тарас Степаненко (коронавирус)
- Андрей Лунин (коронавирус)
- Юрий Панькив (коронавирус)
- Николай Матвиенко (самоизоляция)
- Виктор Коваленко (самоизоляция)
- Жуниор Мораес (самоизоляция)
- Марлос (самоизоляция)
Поражение Свитолиной
Украинская теннисистка Элина Свитолина 6-го октября неожиданно проиграла в четвертьфинале Ролан Гаррос. Аргентинка с украинскими корнями Надя Подороска нанесла сенсационное поражение Свитолиной.
131-я ракетка мира победила Свитолину за один час и 20 минут.
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Украинская теннисистка разгромно уступила в первой партии. Свитолина смогла навязать борьбу во втором сете, но сравнять счет так и не смогла.
Таким образом, Свитолина только повторила свое достижение на Ролан Гаррос, где ранее уже доходила до четвертьфинала.
"Будивельник" возвращается в Суперлигу
Самый титулованный баскетбольный клуб Украины киевский "Будивельник" возвращается в Суперлигу.
28 сентября в рамках исполкома федерации баскетбола Украины (ФБУ) было проголосовано за участие "Будивельника" в следующем сезоне Суперлиги 2020/21.
Во вторник, 6 октября, киевский "Будивельник" официально получил разрешение на участие в сезоне Суперлиги Париматч 2020/21.
Киевский клуб возвращается в элитный украинский баскетбольный дивизион после того, как ФИБА сняла с клуба последний "бан".
Ранее "Будивельник" подтвердил готовность принять участие в следующем сезоне Суперлиги. Киевский клуб гарантировал финансовые и организационные возможности для любых расходов и участия в следующем сезоне.
Усиление " Динамо"
"Динамо" объявило, что бразилец Клейтон, находившийся на просмотре в команде, подписал контракт с клубом.
24-летний футболист, являющийся воспитанником клуба "Фигейренше", а также выступавший за "Атлетико-Минейро" и "Коринтианс", заявлен "Динамо" на матче украинской Премьер-лиги под 27-м номером.
Сейчас "Динамо" не раскрывает срок соглашения Клейтона.
Также "Динамо" объявило об аренде футболиста "Брайтона" Будора Белуци. Срок арендного соглашения – до конца сезона 2020/21. В "Динамо" Тудор Белуце выбрал игровой номер 6.
Впрочем, киевляне поспешили удалить сообщение о трансфере.