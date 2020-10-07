Коронавирус продолжает бушевать в лагере сборной Украины, а Элина Свитолина покинула Ролан Гаррос. Главные новости спорта за 6 октября – читайте в материале Спорт 24.

Коронавирус в сборной Украины

Коронавирус не покидает лагерь сборной Украины. Вратари украинской сборной Андрей Лунин и Юрий Панькив получили положительные результаты тестов на коронавирус. Об этом сообщает 24 канал.

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За день до матча с Францией Украинская ассоциация футбола (УАФ) подтвердила положительные тесты на COVID-19 в сборной Украины

Результаты ПЦР-тестов, которые 5-го октября были взяты у игроков сборной Украины лабораторией, авторизованной УЕФА, обнаружили наличие COVID-19 у трех представителей национальной команды – голкиперов Андрея Лунина и Юрия Панькива, а также шеф-повара "сине-желтых" Любомира Тошича.

Кого не будет в матче с Францией

Александр Зинченко (травма)

Сергей Кривцов (травма)

Евгений Коноплянка (травма)

Сергей Болбат (травма)

Виталий Буяльский (травма)

Владислав Супряга (травма)

Андрей Пятов (коронавирус)

Тарас Степаненко (коронавирус)

Андрей Лунин (коронавирус)

Юрий Панькив (коронавирус)

Николай Матвиенко (самоизоляция)

Виктор Коваленко (самоизоляция)

Жуниор Мораес (самоизоляция)

Марлос (самоизоляция)

Матч между Францией и Украиной должен состояться 7-го октября в Сент-Дени. Начало игры в 22: 10.

Поражение Свитолиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина 6-го октября неожиданно проиграла в четвертьфинале Ролан Гаррос. Аргентинка с украинскими корнями Надя Подороска нанесла сенсационное поражение Свитолиной.

131-я ракетка мира победила Свитолину за один час и 20 минут.

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Украинская теннисистка разгромно уступила в первой партии. Свитолина смогла навязать борьбу во втором сете, но сравнять счет так и не смогла.

Таким образом, Свитолина только повторила свое достижение на Ролан Гаррос, где ранее уже доходила до четвертьфинала.

"Будивельник" возвращается в Суперлигу

Самый титулованный баскетбольный клуб Украины киевский "Будивельник" возвращается в Суперлигу.

28 сентября в рамках исполкома федерации баскетбола Украины (ФБУ) было проголосовано за участие "Будивельника" в следующем сезоне Суперлиги 2020/21.

Во вторник, 6 октября, киевский "Будивельник" официально получил разрешение на участие в сезоне Суперлиги Париматч 2020/21.

Киевский клуб возвращается в элитный украинский баскетбольный дивизион после того, как ФИБА сняла с клуба последний "бан".

Ранее "Будивельник" подтвердил готовность принять участие в следующем сезоне Суперлиги. Киевский клуб гарантировал финансовые и организационные возможности для любых расходов и участия в следующем сезоне.

Усиление " Динамо"

"Динамо" объявило, что бразилец Клейтон, находившийся на просмотре в команде, подписал контракт с клубом.

24-летний футболист, являющийся воспитанником клуба "Фигейренше", а также выступавший за "Атлетико-Минейро" и "Коринтианс", заявлен "Динамо" на матче украинской Премьер-лиги под 27-м номером.

Сейчас "Динамо" не раскрывает срок соглашения Клейтона.

Также "Динамо" объявило об аренде футболиста "Брайтона" Будора Белуци. Срок арендного соглашения – до конца сезона 2020/21. В "Динамо" Тудор Белуце выбрал игровой номер 6.

Впрочем, киевляне поспешили удалить сообщение о трансфере.