Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с журналистами перед спаррингом с Францией. Наставник "сине-желтых" рассказал о кадровых проблемах команды.

Шевченко не может рассчитывать даже на 14 футболистов. Некоторые игроки сборной Украины травмированы, а другие сдали положительные тесты на COVID-19. Об этом сообщает 24 канал.

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Шевченко сообщил, что футболисты, вызванные из "Шахтера", 6-го октября сдали отрицательные тесты на коронавирус. Впрочем, это не касается Андрея Пятова и Тараса Степаненко.

Пришлось довызывать тех футболистов, которых могли вызвать, которые были протестированы. Некоторые из них были из молодежной команды. Попытались вызвать голкипера Панькива, из-за положительного теста нашего капитана Пятова. Панькив приехал, повторный тест сдавался во Франции. Два вратаря – Лунин и Панькив сдали положительные тесты,

– сказал Шевченко.

Матч будет сыгран

Шевченко сообщил, что товарищеский матч между Францией и Украиной все же состоится 7 октября.

Ситуация очень тяжелая. Но есть регламент. Сегодня мы полностью доверяем позиции французских властей, медицинским учреждениям и протоколам во Франции. Насколько знаю, матч будет сыгран. Для нас это очень сложная ситуация. Мне очень жаль, что не смог привезти лучшую команду,

– заявил Шевченко.

Тренер сборной Украины заявили, что ему бы хотелось привезти во Францию ​​боеспособную команду, которая показала хороший футбол.

"Мы постараемся собрать все возможное, всех лучших игроков, которые смогли сыграть. Во Франции следующие два матча в Лиге наций, как и у нас. Мы играем с Германией и Испанией. Я тоже должен выходить из этой ситуации, потому что такие матчи уже официальные", – добавил тренер "сине-желтых".

Вместе с тем, Шевченко заявил, что из-за кадровых проблем получили шанс молодые футболисты.

Видео пресс-конференции Шевченко

Кого не будет в матче с Францией

Александр Зинченко (травма)

Сергей Кривцов (травма)

Евгений Коноплянка (травма)

Сергей Болбат (травма)

Виталий Буяльский (травма)

Владислав Супряга (травма)

Андрей Пятов (коронавирус)

Тарас Степаненко (коронавирус)

Андрей Лунин (коронавирус)

Юрий Панькив (коронавирус)

Николай Матвиенко (самоизоляция)

Виктор Коваленко (самоизоляция)

Жуниор Мораес (самоизоляция)

Марлос (самоизоляция)

Из-за кадровых проблем Андрей Шевченко довызвал 6 футболистов:

Илья Забарный

Юхим Конопля

Юрий Панькив

Александр Зубков

Владимир Шепелев

Роман Безус

Матч между Францией и Украиной должен состояться 7 октября в Сент-Дени. Начало игры в 22:10.