Вызвали саперов и собак: мама украинской теннисистки напугала организаторов Ролан Гаррос
Украинские спортсмены не смогли побороться за титулы на Ролан Гаррос, однако оставили по себе след. В понедельник, 5-го октября, мама украинки Дарьи Лопатецкой вызвала неприятный казус.
Через маму Лопатецкая вызвали саперов
Во время матча второго круга юниорского Ролан Гаррос между Лопатецкой и Брендой Фругвиртовой на территории спорткомплекса обнаружили ничейную сумку. Об этом сообщает Xsport со ссылкой на Opencourt.ca.
Заслуживает внимания: Свитолина сенсационно проиграла в четвертьфинале Ролан Гаррос
Сумка лежала неподалеку от корта №11. Организаторы Ролан Гаррос вызвали саперов с собаками, которые не обнаружили в нем взрывоопасных веществ.
Позже стало известно, что сумку оставила Анна Филоненко – мать Лопатецкой.
Журналисты канадского издания Opencourt.ca пытались выяснить у женщины, не было ли у нее проблем с местной полицией.
Сообщается, что она не смогла ответить, поскольку не владеет английским.
-
Самый титулованный клуб Украины "Будивельник" возвращается в Суперлигу: деталисегодня , 20:02
-
Джошуа отправит Усика в нокаут: у Фьюри сравнили украинца с Али и дали неутешительный прогноз3 октября , 13:21
-
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: результаты, группы, даты и соперники1 октября , 19:29