Украинские спортсмены не смогли побороться за титулы на Ролан Гаррос, однако оставили по себе след. В понедельник, 5-го октября, мама украинки Дарьи Лопатецкой вызвала неприятный казус.

Через маму Лопатецкая вызвали саперов

Во время матча второго круга юниорского Ролан Гаррос между Лопатецкой и Брендой Фругвиртовой на территории спорткомплекса обнаружили ничейную сумку. Об этом сообщает Xsport со ссылкой на Opencourt.ca.

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Сумка лежала неподалеку от корта №11. Организаторы Ролан Гаррос вызвали саперов с собаками, которые не обнаружили в нем взрывоопасных веществ.

Позже стало известно, что сумку оставила Анна Филоненко – мать Лопатецкой.

Журналисты канадского издания Opencourt.ca пытались выяснить у женщины, не было ли у нее проблем с местной полицией.

Сообщается, что она не смогла ответить, поскольку не владеет английским.

Лопатецкая обыграла Фругвиртову, однако 6-го октября потерпела поражение в матче против россиянки Оксаны Селехметьевой.