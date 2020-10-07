Коронавірус продовжує вирувати у таборі збірної України, а Еліна Світоліна покинула Ролан Гаррос. Головні новини спорту за 6 жовтня – читайте у матеріалі Спорт 24.

Коронавірус у збірній України

Коронавірус не полишає табір збірної України. Воротарі української збірної Андрій Лунін та Юрій Паньків отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляє 24 канал.

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За день до матчу з Францією Українська асоціація футболу (УАФ) підтвердила позитивні тести на COVID-19 у збірній України

Результати ПЛР-тестів, які 5-го жовтня були взяті у гравців збірної України лабораторією, авторизованою УЄФА, виявили наявність COVID-19 у трьох представників національної команди – голкіперів Андрія Луніна та Юрія Паньківа, а також шеф-кухаря "синьо-жовтих" Любомира Тошича.

Кого не буде у матчі з Францією

Олександр Зінченко (травма)

Сергій Кривцов (травма)

Євген Коноплянка (травма)

Сергій Болбат (травма)

Віталій Буяльський (травма)

Владислав Супряга (травма)

Андрій П'ятов (коронавірус)

Тарас Степаненко (коронавірус)

Андрій Лунін (коронавірус)

Юрій Паньків (коронавірус)

Микола Матвієнко (самоізоляція)

Віктор Коваленко (самоізоляція)

Жуніор Мораес (самоізоляція)

Марлос (самоізоляція)

Матч між Францією та Україною повинен відбутися 7-го жовтня у Сент-Дені. Початок гри о 22:10.

Поразка Світоліної

Українська тенісистка Еліна Світоліна 6-го жовтня несподівано програла у чвертьфіналі Ролан Гаррос. Аргентинка з українськими коріннями Надя Подороска завдала сенсаційної поразки Світоліній.

131-а ракетка світу перемогла Світоліну за одну годину та 20 хвилин.

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Українська тенісистка розгромно поступилася у першій партії. Світоліна змогла нав'язати боротьбу у другому сеті, але зрівняти рахунок так і не змогла.

Таким чином, Світоліна тільки повторила своє досягнення на Ролан Гаррос, де раніше вже доходила до чвертьфіналу.

"Будівельник" повертається у Суперлігу

Найтитулованіший баскетбольний клуб України київський "Будівельник" повертається у Суперлігу.

28 вересня у рамках Виконкому Федерації баскетболу України (ФБУ) було проголосовано за участь "Будівельника" у наступному сезоні Суперліги 2020/21.

У вівторок, 6 жовтня, київський "Будівельник" офіційно отримав дозвіл на участь у сезоні Суперліги Паріматч 2020/21.

Київський клуб повертається до елітного українського баскетбольного дивізіону після того, як ФІБА зняла з клубу останній "бан".

Раніше "Будівельник" підтвердив готовність взяти участь у наступному сезоні Суперліги. Київський клуб гарантував фінансові та організаційні можливості для будь-яких витрат та участі в наступному сезоні.

Підсилення "Динамо"

"Динамо" оголосило, що бразилець Клейтон, який перебував на перегляді у команді, підписав контракт з клубом.

24-річний футболіст, який є вихованцем клубу "Фігейренше", а також виступав за "Атлетіко-Мінейро" та "Коринтіанс", заявлений "Динамо" на матчі української Прем'єр-ліги під 27-м номером.

Наразі "Динамо" не розкриває термін угоди Клейтона.

Також "Динамо" оголосило про оренду футболіста "Брайтона" Будора Белуци. Термін орендної угоди – до кінця сезону 2020/21. В "Динамо" Тудор Белуце вибрав ігровий номер 6.

Втім, кияни поспішили видалити повідомлення про трансфер.