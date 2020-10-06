В понедельник, 5 октября, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Шевченко вызвал в сборную Украины трех футболистов

Положительные тесты на коронавирус были выявлены у двух игроков "Шахтера" – голкипера Андрея Пятова и полузащитника Тараса Степаненко. Такая неприятная информация заставила главного наставника сборной Украины Андрея Шевченко сделать замены, пишет 24 канал.

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Другие игроки дончан также не помогут главной команде страны в ближайшем матче против сборной Франции. Команда Шевченко сыграет товарищеский матч уже 7 октября. Неизвестно, смогут ли игроки "горняков" сыграть в важных матчах в Лиге Наций против Германии (10 октября) и Испании (13 октября).

Изменения в составе сборной Украины

Андрею Шевченко пришлось хорошо подумать, кого же вызвать в сборную вместо Пятова и Степаненко, которые являются основными игроками сборной Украины.

44-летний наставник вызвал в национальную команду опытного голкипера "Александрии" Юрия Панькива, хавбека "Динамо" Владимира Шепелева и полузащитника "Гента" Романа Безуса, которые ранее уже получали вызов в главную команду страны.

На Харьковском международном марафоне скончался один из участников

Бегун Евгений Колеров умер на марафоне, который состоялся в воскресенье, 4-го октября. Сообщается, что бегун потерял сознание на дистанции 21.1 км. Колерову пытались оказать скорую помощь.

В частности, скорая прибыла на место через несколько минут. К сожалению, в больнице сердце Евгения перестало биться.

Появился официальный трейлер боя Ломаченко – Лопес

Осталось уже менее двух недель до одного из самых ожидаемых поединков 2020 года. Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO Василий Ломаченко уже 17 октября попытается объединить титулы в поединке с обладателем пояса IBF Теофімо Лопесом.

Top Rank Boxing опубликовал официальный трейлер боя между Лопесом и Ломаченко. Ролик длится чуть меньше двух минут. Те, кто создал такой трейлер попытались вспомнить в трейлере все яркие нокауты и победы обоих боксеров.

Роман Яремчук два месяца требует трансфер у "Гента"

Украинский футболист Роман Яремчук откровенно рассказал, что стремится покинуть бельгийский "Гент". Однако руководство клуба отказывается отпускать игрока сборной Украины.

Яремчук надеялся сменить клуб в последний день трансферного окна в Бельгии – 5 октября. По информации hln.be, украинцу отказали в возможном трансфере. Отмечается, что стороны вернутся к переговорам после паузы, вызванной международными матчами.

Куда может перейти Яремчук