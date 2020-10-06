У понеділок, 5 жовтня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у огляді Спорт24.

Шевченко довикликав у збірну України трьох футболістів

Позитивні тести на коронавірус були виявлені у двох гравців "Шахтаря" – голкіпера Андрія П'ятова та півзахисника Тараса Степаненка. Така неприємна інформація змусила головного наставника збірної України Андрія Шевченка зробити заміни, пише 24 канал.

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Інші гравці донеччан також не допоможуть головній команді країни у найближчому матчі проти збірної Франції. Команда Шевченка зіграє товариський матч вже 7 жовтня. Невідомо, чи зможуть гравці "гірників" зіграти у важливих матчах у Лізі Націй проти Німеччини (10 жовтня) та Іспанії (13 жовтня).

Зміни у складі збірної України

Андрію Шевченку довелось добре подумати, кого ж викликати у збірну замість П'ятова та Степаненка, які є основними гравцями збірної України.

44-річний наставник довикликав в національну команду досвідченого голкіпера "Олександрії" Юрія Паньківа, хавбека "Динамо" Володимира Шепелєва і півзахисника "Генту" Романа Безуса, які раніше вже отримували виклик у головну команду країни.

На Харківському міжнародному марафоні помер один з учасників

Бігун Євген Колєров помер на марафоні, який відбувся у неділю, 4-го жовтня. Повідомляється, що бігун втратив свідомість на дистанції 21.1 км. Колєрову намагалися надати швидку допомогу.

Зокрема, швидка прибула на місце за декілька хвилин. На жаль, у лікарні серце Євгена перестало битися.

З'явився офіційний трейлер бою Ломаченко – Лопес

Залишилось вже менше двох тижнів до одного з найбільш очікуваних поєдинків 2020 року. Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO Василь Ломаченко вже 17 жовтня спробує об'єднати титули в поєдинку з володарем поясу IBF Теофімо Лопесом.

Top Rank Boxing опублікував офіційний трейлер бою між Лопесом та Ломаченком. Ролик триває трохи менше як дві хвилини. Ті, хто створив такий трейлер спробували згадати у трейлері всі яскраві нокаути та перемоги обох боксерів.

Роман Яремчук два місяці вимагає трансфер у "Гента"

Український футболіст Роман Яремчук відверто розповів, що прагне покинути бельгійський "Гент". Однак керівництво клубу відмовляється відпускати гравця збірної України.

Яремчук сподівався змінити клуб в останній день трансферного вікна в Бельгії – 5 жовтня. За інформацією hln.be, українцю відмовили у можливому трансфері. Відзначається, що сторони повернуться до переговорів після паузи, викликаної міжнародними матчами.

Куди може перейти Яремчук