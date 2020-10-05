Я в футбольном клубе, а не в тюрьме: Яремчук признался, что два месяца требует трансфер
Украинский футболист Роман Яремчук откровенно рассказал, что хочет покинуть бельгийский "Гент". Однако руководство клуба отказывается отпускать игрока сборной Украины.
Роман Яремчук надеется сменить клуб в последний день трансферного окна в Бельгии – 5 октября. Об этом сообщает Voetbal Belgie.
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Мои амбиции выше этого
Яремчук заявил, что хочет развиваться и играть в более сильном чемпионате и клубе.
Владелец и руководство клуба должны понимать, что мои амбиции выше этого. Я настаиваю на трансфере уже два месяца. В такой ситуации ты ожидаешь, что совет прислушивается к своим игрокам. Но я не получаю ответа. Я в футбольном клубе, а не в тюрьме,
– сказал Яремчук для Het Laatste Nieuws.
24-летний Яремчук перешел в "Гент" из "Динамо" Киев за 2 миллиона евро летом 2017 года. Сейчас Тransfermarkt оценивает футболиста в 9,5 миллиона евро.
Контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. На счету нападающего 41 гол в 117 матчах за "Гент".
Куда может перейти Яремчук
Наибольший интерес к Яремчуку проявляла итальянская "Рома". Зимой римляне могли купить украинца, но трансфер вроде сорвался из-за высокой цены на футболиста.
Журналист Игорь Цыганик недавно сообщал, что Яремчук может сменить клубную прописку. Впрочем, он не раскрывал детали о потенциальном клубе Романа.