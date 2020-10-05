Украинский футболист Роман Яремчук откровенно рассказал, что хочет покинуть бельгийский "Гент". Однако руководство клуба отказывается отпускать игрока сборной Украины.

Роман Яремчук надеется сменить клуб в последний день трансферного окна в Бельгии – 5 октября. Об этом сообщает Voetbal Belgie.

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Мои амбиции выше этого

Яремчук заявил, что хочет развиваться и играть в более сильном чемпионате и клубе.

Владелец и руководство клуба должны понимать, что мои амбиции выше этого. Я настаиваю на трансфере уже два месяца. В такой ситуации ты ожидаешь, что совет прислушивается к своим игрокам. Но я не получаю ответа. Я в футбольном клубе, а не в тюрьме,

– сказал Яремчук для Het Laatste Nieuws.

24-летний Яремчук перешел в "Гент" из "Динамо" Киев за 2 миллиона евро летом 2017 года. Сейчас Тransfermarkt оценивает футболиста в 9,5 миллиона евро.

Контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. На счету нападающего 41 гол в 117 матчах за "Гент".

Куда может перейти Яремчук

Наибольший интерес к Яремчуку проявляла итальянская "Рома". Зимой римляне могли купить украинца, но трансфер вроде сорвался из-за высокой цены на футболиста.

Журналист Игорь Цыганик недавно сообщал, что Яремчук может сменить клубную прописку. Впрочем, он не раскрывал детали о потенциальном клубе Романа.