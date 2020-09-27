Свитолина взяла титул во Франции, поражение Деревянченко: топ-новости спорта 26 сентября
Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла титул на турнире во Франции, а Сергей Деревянченко провел бой за титул чемпиона мира WBC. Главные новости спорта за 26 сентября – читайте в дайджесте.
Деревянченко проиграл Чарло
Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко в ночь с 26 на 27 сентября провел бой за титул чемпиона мира WBC. Украинец встретился с обладателем пояса американцем Джермаллом Чарло, пишет 24 канал.
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Поединок завершился убедительной победой Чарло решением судей 116:112, 1117:111, 118:110.
В течение боя Чарло доминировал и имел заметное преимущество. Украинец пытался выровнять поединок с середины дистанции, но удары Сергея не были столь точными.
После 6-го раунда Деревянченко получил тяжелое рассечение, что негативно повлияло на его шансы. В итоге непобедимый Чарло нанес Украинский третье поражение в карьере.
Свитолина выиграла 15-й титул
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина 26-го сентября выиграла 15-й титул в карьере.
Свитолина одержала победу на грунтовом турнире в Страсбурге (Франция), одолев в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
Элина удачно начала матч, записав в свой актив первую партию. Второй сет был за представительницей Казахстана, разгромившей Свитолину.
В решающей партии украинке помог опыт и она все же дожала соперницу.
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Для 26-летней Свитолиной это уже 15-й титул WTA. Призовой фонд турнира в Страсбурге составил более 202 тысяч долларов. С понедельника, 28-го сентября, Элина сохранит место в топ-5 рейтинга.
На следующей неделе титулованная украинская теннисистка стартует на Ролан Гаррос. Свитолина сыграет против россиянки Варвары Грачевой из России (WTA №89).
Хэмилтон взял поул в России
В Сочи состоялась квалификации гран-при России. Очередной поул в сезоне взял британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон.
Льюис Хэмилтон, который едва не остался за бортом финального сегмента, продемонстрировал время 1:31. Это позволило ему выиграть квалификацию.
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Вторым в воскресенье неожиданно стартует Макс Ферстаппен из Red Bull. Третьим квалифицировался партнер Хэмилтона по команде Валттери Боттас.
Результаты квалификации
- Хэмилтон
- Ферстаппен
- Боттас
- Перес
- Риккардо
- Сайнс
- Окон
- Норрис
- Гасли
- Албон
"Динамо" возглавило УПЛ
26-го сентября состоялись три матча 4-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Тур был открыт в Киеве матчем между "Минаем" и "Динамо".
Столичная команда, которая номинально играла в гостях, одержала разгромную победу 4: 0.
"Минай" на старте матча был в меньшинстве, поэтому победа" Динамо " была вопросом времени.
По голу за "Динамо" провели Андриевский, Цыганков и Вербич. Еще один автогол в пассиве Матича.
Минай – Динамо видеообзор
В следующей игре очки потеряла полтавская "Ворскла". Дома полтавчане поделили очки с "Мариуполем".
Осечкой полтавчан воспользовалось "Динамо", которое возглавило турнирную таблицу. Впрочем, в активе "Ворсклы" тоже 10 очков.
Ворскла – Мариуполь видеообзор
В последнем матче субботы "Александрия" разгромила "Днепр-1" со счетом 4:1. В этом матче во главе днепрян дебютировал новый главный тренер Игорь Йовичевич.
Александрия – Днепр-1 видеообзор