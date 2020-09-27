Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла титул на турнире во Франции, а Сергей Деревянченко провел бой за титул чемпиона мира WBC. Главные новости спорта за 26 сентября – читайте в дайджесте.

Деревянченко проиграл Чарло

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко в ночь с 26 на 27 сентября провел бой за титул чемпиона мира WBC. Украинец встретился с обладателем пояса американцем Джермаллом Чарло, пишет 24 канал.

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Поединок завершился убедительной победой Чарло решением судей 116:112, 1117:111, 118:110.

В течение боя Чарло доминировал и имел заметное преимущество. Украинец пытался выровнять поединок с середины дистанции, но удары Сергея не были столь точными.

После 6-го раунда Деревянченко получил тяжелое рассечение, что негативно повлияло на его шансы. В итоге непобедимый Чарло нанес Украинский третье поражение в карьере.

Свитолина выиграла 15-й титул

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина 26-го сентября выиграла 15-й титул в карьере.

Свитолина одержала победу на грунтовом турнире в Страсбурге (Франция), одолев в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Элина удачно начала матч, записав в свой актив первую партию. Второй сет был за представительницей Казахстана, разгромившей Свитолину.

В решающей партии украинке помог опыт и она все же дожала соперницу.

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Для 26-летней Свитолиной это уже 15-й титул WTA. Призовой фонд турнира в Страсбурге составил более 202 тысяч долларов. С понедельника, 28-го сентября, Элина сохранит место в топ-5 рейтинга.

На следующей неделе титулованная украинская теннисистка стартует на Ролан Гаррос. Свитолина сыграет против россиянки Варвары Грачевой из России (WTA №89).

Хэмилтон взял поул в России

В Сочи состоялась квалификации гран-при России. Очередной поул в сезоне взял британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон, который едва не остался за бортом финального сегмента, продемонстрировал время 1:31. Это позволило ему выиграть квалификацию.

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Вторым в воскресенье неожиданно стартует Макс Ферстаппен из Red Bull. Третьим квалифицировался партнер Хэмилтона по команде Валттери Боттас.

Результаты квалификации

Хэмилтон Ферстаппен Боттас Перес Риккардо Сайнс Окон Норрис Гасли Албон

"Динамо" возглавило УПЛ

26-го сентября состоялись три матча 4-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Тур был открыт в Киеве матчем между "Минаем" и "Динамо".

Столичная команда, которая номинально играла в гостях, одержала разгромную победу 4: 0.

"Минай" на старте матча был в меньшинстве, поэтому победа" Динамо " была вопросом времени.

По голу за "Динамо" провели Андриевский, Цыганков и Вербич. Еще один автогол в пассиве Матича.

Минай – Динамо видеообзор

В следующей игре очки потеряла полтавская "Ворскла". Дома полтавчане поделили очки с "Мариуполем".

Осечкой полтавчан воспользовалось "Динамо", которое возглавило турнирную таблицу. Впрочем, в активе "Ворсклы" тоже 10 очков.

Ворскла – Мариуполь видеообзор

В последнем матче субботы "Александрия" разгромила "Днепр-1" со счетом 4:1. В этом матче во главе днепрян дебютировал новый главный тренер Игорь Йовичевич.

Александрия – Днепр-1 видеообзор