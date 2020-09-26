Немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель 26-го сентября разбил свой болид во время квалификации гран-при России. Авария Себастьяна произошла во втором сегменте квалификации.

Феттель выполнял первую попытку, пытаясь продемонстрировать самый быстрый круг. Об этом сообщает 24 канал.

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Во время одного из поворотов Феттеля развернуло и болид немецкого гонщика отлетел в отбойник. К счастью, Себастьян не пострадал.

Через мгновение после аварии мимо болида Феттеля пронесся его партнер по команде – Шарль Леклер.

Он избежал столкновения благодаря удивительной реакции. Впрочем, Шарлю все же пришлось наехать на антикрыло, которое отлетело от болида Феттеля.

Сам Феттель после того, как покинул кокпит, пошел на трассу, чтобы убрать обломки.

Феттель признал ошибку

После гонки Себастьян прокомментировал аварию. Четырехкратный чемпион мира взял вину на себя.

"Я потерял контроль над машиной. Я уже терял его во втором повороте, а потом все повторилось и в четвертом повороте – и на этот раз я не сумел отловить машину.

У меня были трудности, особенно на первом секторе. Я старался больше рисковать. Но я терял контроль над машиной сначала во втором, а потом в четвертом повороте. Так что понятно, что я не очень доволен. По сравнению с утренней сессией в квалификации нам пришлось гораздо труднее", – рассказал Феттель.

Команда Ferrari и сам Феттель проваливают сезон-2020. За 9 гонок Феттель набрал всего 17 очков.