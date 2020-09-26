Первая ракетка Украины Элина Свитолина 26-го сентября выиграла грунтовый турнир в Страсбурге (Франция). Украинка в трех партиях одолела сопротивление представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.

Для 26-летней Свитолиной, которая в рейтинге WTA занимает пятое место, титул в Страсбурге стал 15-м в карьере. Об этом сообщает 24 канал.

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Судьба матча решалась в третьем сете, на старте которого Свитолиной пришлось отыгрываться на своей подаче.

Переломным стал 6-й гейм, в котором Свитолина оформила брейк и довела партию до победы 6:2. Украинка выиграла поединок на подаче соперницы. Свитолина заставила ошибиться Рыбакину и пробить в аут.

Видео решающего момента матча

После победы Элина начала писать кому-то сообщение, или же делать победный пост в соцсетях.

Позже украинка, хотя и в маске, но все же подняла над головой приз за победу на турнире.

В победной речи Элина поблагодарила своего тренера и маму, которые были с ней во Франции на турнире.