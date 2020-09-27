Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла титул на турнірі у Франції, а Сергій Дерев'янченко провів бій за титул чемпіона світу WBC. Головні новини спорту за 26 вересня – читайте у дайджесті.

Дерев'янченко програв Чарло

Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко у ніч з 26 на 27 вересня провів бій за титул чемпіона світу WBC. Українець зустрівся з володарем поясу американцем Джермаллом Чарло, пише 24 канал.

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Поєдинок завершився переконливою перемогою Чарло рішенням суддів 116:112, 1117:111, 118:110.

Протягом бою Чарло домінував та мав помітну перевагу. Українець намагався вирівняти поєдинок від середини дистанції, але удари Сергія не були настільки точними.

Після 6-го раунду Дерев'янченко отримав важке розсічення, що негативно вплинуло на його шанси. У підсумку непереможний Чарло завдав українцю третьої поразки в кар'єрі.

Світоліна виграла 15-й титул

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна 26-го вересня виграла 15-й титул у кар'єрі.

Світоліна здобула перемогу на ґрунтовому турнірі у Страсбурзі (Франція), здолавши у фіналі представницю Казахстану Єлену Рибакіну.

Еліна вдало розпочала матч, записавши у свій актив першу партію. Другий сет був за представницею Казахстану, яка розгромила Світоліну.

У вирішальній партії українці допоміг досвід і вона таки дотиснула суперницю.

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Для 26-річної Світоліної це вже 15-й титул WTA. Призовий фонд турніру у Страсбурзі склав понад 202 тисяч доларів. З понеділка, 28-го вересня, Еліна збереже місце у топ-5 рейтингу.



Наступного тижня титулована українська тенісистка стартує на Ролан Гаррос. Світоліна зіграє проти росіянки Варвари Грачової з Росії (WTA №89).

Хемілтон взяв поул у Росії

У Сочі відбулася кваліфікації гран-прі Росії. Черговий поул у сезоні взяв британський гонщик Mercedes Льюїс Хемілтон.

Льїс Хемілтон, який ледь не залишився за бортом фінального сегмента, продемонстрував час 1:31. Це дозволило йому виграти кваліфікацію.

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Другим у неділю несподівано стартуватиме Макс Ферстаппен з Red Bull. Третім кваліфікувався партнер Хемілтона по команді Валттері Боттас.

Результати кваліфікації

Хемілтон Ферстаппен Боттас Перес Ріккардо Сайнс Окон Норріс Гаслі Албон

"Динамо" очолило УПЛ

26-го вересня відбулися три матчі 4-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Тур був відкритий у Києві матчем між "Минаєм" та "Динамо".

Столична команда, яка номінально грала в гостях, здобула розгромну перемогу 4:0.

"Минай" на старті матчу завершився в меншості, тому перемога "Динамо" була питанням часу.

По голу за "Динамо" провели Андрієвський, Циганков та Вербич. Ще один автогол у пасиві Матіча.

Минай – Динамо відеоогляд

У наступній грі очки втратила полтавська "Ворскла". Вдома полтавці поділили очки з "Маріуполем".

Осічкою полтавців скористалося "Динамо", яке очолило турнірну таблицю. Втім, в активі "Ворскли" теж 10 очок.

Ворскла – Маріуполь відеоогляд

В останньому матчі суботи "Олександрія" розтрощила "Дніпро-1" з рахунком 4:1. У цьому матчі на чолі дніпрян дебютував новий головний тренер Ігор Йовічевіч.

Олександрія – Дніпро-1 відеоогляд