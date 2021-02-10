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Футболист Шахтера в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП

21-летний вингер Шахтера Владислав Вакула 8 февраля попал в аварию в Мариуполе. Футболист находился в состоянии алкогольного опьянения.

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ДТП с участием автомобиля Владислава Вакулы произошло 8 февраля в час ночи. 21-летний игрок, которого недавно отчислили из Десны, не справился с управлением на одном из поворотов в Мариуполе, выехав в дорожный знак на тротуаре.

Шахтер шокирован поведением перспективного вингера. Как заявил директор "горняков" по футболу и легенда клуба Дарио Срна, они дают последний шанс Вакуле проявить свой талант. Второй круг УПЛ игрок скорее всего проведет в составе Мариуполя. Вакула уже ранее выступал за мариупольскую команду в 2018 году.

В этом сезоне в УПЛ провел всего 2 матча во всех турнирах, в которых результативными действиями не запомнился.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке пройдет без зрителей

Биатлонисты могли выступить на чемпионате мира в Поклюке (Словения) с частично заполненными трибунами. Однако местные власти категорически запретили проводить соревнования со зрителями.

Организаторы рассматривали три варианта допущения биатлонных фанатов на арену.

продажа билетов на все свободные места (до 12 тысяч)

ограничение количества зрителей до 3 500 на одну гонку

ограничение количества зрителей до 500 на одну гонку

Но пандемия коронавируса в Словении не позволила воплотить в реальность хотя бы один из сценариев. За два месяца до старта эпидемиологическая ситуация в Европе ухудшилась, поэтому организаторы сразу отвергли два из трех вариантов. Остался только план по ограничению количества зрителей до 500 на одну гонку и уже даже стартовала продажа билетов. Однако 5 февраля организационный комитет соревнований сообщил, что зрителей на соревнования не будут пускать.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке пройдет 10-21 февраля 2021 года. Биатлонисты посоревнуются в 12 гонках.

Претенденты на звание лучшего тренера в Украине

Определились три претендента на победу в номинации "Лучший тренер в Украине мужских команд". На эту награду претендуют Мирча Луческу, Виктор Скрипник и Александр Рябоконь.

Александр Рябоконь. Тренер черниговской Десны, который прошел с командой путь от второй лиги в Премьер-лигу. В 2020 году Десна под руководством Александра Дмитриевича претендовала на серебряные медали во внутреннем первенстве и впервые в своей истории сыграла в еврокубках.

Виктор Скрипник. В прошлом году тренер луганской Зари уже претендовал на победу в этой номинации и его присутствие среди номинантов в этом году также никого не удивляет. Ведь, несмотря на все сложности вокруг луганского клуба, под руководством Виктора Скрипника Заря завоевала бронзовые награды УПЛ и достойно выступила в групповом раунде Лиги Европы.

Мирча Луческу. Спортивные достижения румынского специалиста после полугода работы с Динамо говорят сами за себя. Победа в матче за Суперкубок, выход в групповой этап Лиги чемпионов, выход в плей-офф Лиги Европы и первое место в УПЛ после первой части чемпионата позволяют Мирче Луческу претендовать на победу в номинации "Лучший тренер Украины".

Победителей конкурса "Футбольные звезды Украины" будет объявлено в понедельник, 15 февраля.