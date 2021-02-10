"Пьяное" ДТП игрока Шахтера, чемпионат мира по биатлону без зрителей: новости спорта 9 февраля
Во вторник, 9 февраля, произошло немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.
Источник:24 канал
Футболист Шахтера в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП
21-летний вингер Шахтера Владислав Вакула 8 февраля попал в аварию в Мариуполе. Футболист находился в состоянии алкогольного опьянения.
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ДТП с участием автомобиля Владислава Вакулы произошло 8 февраля в час ночи. 21-летний игрок, которого недавно отчислили из Десны, не справился с управлением на одном из поворотов в Мариуполе, выехав в дорожный знак на тротуаре.
Шахтер шокирован поведением перспективного вингера. Как заявил директор "горняков" по футболу и легенда клуба Дарио Срна, они дают последний шанс Вакуле проявить свой талант. Второй круг УПЛ игрок скорее всего проведет в составе Мариуполя. Вакула уже ранее выступал за мариупольскую команду в 2018 году.
В этом сезоне в УПЛ провел всего 2 матча во всех турнирах, в которых результативными действиями не запомнился.
Чемпионат мира по биатлону в Поклюке пройдет без зрителей
Биатлонисты могли выступить на чемпионате мира в Поклюке (Словения) с частично заполненными трибунами. Однако местные власти категорически запретили проводить соревнования со зрителями.
Организаторы рассматривали три варианта допущения биатлонных фанатов на арену.
- продажа билетов на все свободные места (до 12 тысяч)
- ограничение количества зрителей до 3 500 на одну гонку
- ограничение количества зрителей до 500 на одну гонку
Но пандемия коронавируса в Словении не позволила воплотить в реальность хотя бы один из сценариев. За два месяца до старта эпидемиологическая ситуация в Европе ухудшилась, поэтому организаторы сразу отвергли два из трех вариантов. Остался только план по ограничению количества зрителей до 500 на одну гонку и уже даже стартовала продажа билетов. Однако 5 февраля организационный комитет соревнований сообщил, что зрителей на соревнования не будут пускать.
Претенденты на звание лучшего тренера в Украине
Определились три претендента на победу в номинации "Лучший тренер в Украине мужских команд". На эту награду претендуют Мирча Луческу, Виктор Скрипник и Александр Рябоконь.
- Александр Рябоконь. Тренер черниговской Десны, который прошел с командой путь от второй лиги в Премьер-лигу. В 2020 году Десна под руководством Александра Дмитриевича претендовала на серебряные медали во внутреннем первенстве и впервые в своей истории сыграла в еврокубках.
- Виктор Скрипник. В прошлом году тренер луганской Зари уже претендовал на победу в этой номинации и его присутствие среди номинантов в этом году также никого не удивляет. Ведь, несмотря на все сложности вокруг луганского клуба, под руководством Виктора Скрипника Заря завоевала бронзовые награды УПЛ и достойно выступила в групповом раунде Лиги Европы.
- Мирча Луческу. Спортивные достижения румынского специалиста после полугода работы с Динамо говорят сами за себя. Победа в матче за Суперкубок, выход в групповой этап Лиги чемпионов, выход в плей-офф Лиги Европы и первое место в УПЛ после первой части чемпионата позволяют Мирче Луческу претендовать на победу в номинации "Лучший тренер Украины".
Победителей конкурса "Футбольные звезды Украины" будет объявлено в понедельник, 15 февраля.
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