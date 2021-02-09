Биатлонисты могли выступить на чемпионате мира в Поклюке (Словения) с частично заполненными трибунами. Однако местные власти категорически запретили проводить соревнования со зрителями.

Главный старт биатлонного сезона начинается уже 10 февраля. Ведущие биатлонисты могли впервые в сезоне почувствовать в смешанной эстафете реальную поддержку с трибун, но не судьба. Словенские власти запретили организаторам соревнований впускать зрителей на стадион.

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Без поддержки

Организаторы рассматривали три варианта допущения биатлонных фанатов на арену.

продажа билетов на все свободные места (до 12 тысяч)

ограничение количества зрителей до 3500 на одну гонку

ограничение количества зрителей до 500 на одну гонку

Но пандемия коронавируса в Словении не позволила воплотить в реальность хотя бы один из сценариев. За два месяца до старта эпидемиологическая ситуация в Европе ухудшилась, поэтому организаторы сразу отвергли два из трех вариантов. Остался лишь план по ограничению количества зрителей до 500 на одну гонку и уже стартовала продажа билетов. Однако 5 февраля организационный комитет соревнований сообщил, что зрителей на соревнования не будут.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля 2021 года. Биатлонисты посоревнуются в 12 гонках.

Состав сборной Украины на чемпионат мира в Поклюке

Женщины: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина и Дарья Блашко.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Артем Тищенко.