Чемпионат мира по биатлону в Поклюке состоится без зрителей
Биатлонисты могли выступить на чемпионате мира в Поклюке (Словения) с частично заполненными трибунами. Однако местные власти категорически запретили проводить соревнования со зрителями.
Главный старт биатлонного сезона начинается уже 10 февраля. Ведущие биатлонисты могли впервые в сезоне почувствовать в смешанной эстафете реальную поддержку с трибун, но не судьба. Словенские власти запретили организаторам соревнований впускать зрителей на стадион.
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Без поддержки
Организаторы рассматривали три варианта допущения биатлонных фанатов на арену.
- продажа билетов на все свободные места (до 12 тысяч)
- ограничение количества зрителей до 3500 на одну гонку
- ограничение количества зрителей до 500 на одну гонку
Но пандемия коронавируса в Словении не позволила воплотить в реальность хотя бы один из сценариев. За два месяца до старта эпидемиологическая ситуация в Европе ухудшилась, поэтому организаторы сразу отвергли два из трех вариантов. Остался лишь план по ограничению количества зрителей до 500 на одну гонку и уже стартовала продажа билетов. Однако 5 февраля организационный комитет соревнований сообщил, что зрителей на соревнования не будут.
Состав сборной Украины на чемпионат мира в Поклюке
Женщины: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина и Дарья Блашко.
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Артем Тищенко.
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