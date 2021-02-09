21-летний футболист Владислав Вакула, игравший в Мариуполь, сел пьяным за руль своего Mercedes и попал в аварию.

ДТП произошло около 01:00 ночи минувшего воскресенья, водитель на автомобиле Mercedes в состоянии алкогольного опьянения не вписался в поворот, выехал за пределы проезжей части и сбил знак "Стоп".

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Как сообщает местное издание, полузащитник действительно находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего Mercedes, но не мог быть на дне рождения вице-президента "азовцев" Андрея Санина, поскольку не является игроком Мариуполя.

"Владислав Вакула не является футболистом ФК Мариуполь, а, следовательно, ни на каком дне рождении руководства клуба он не мог быть", – заявили в клубе.

Вакула потерял контроль над своим автомобилем и не вписался в поворот. Владислав выехал на тротуар и сбил дорожный знак "Стоп". В результате аварии никто не пострадал.

Вакула покинул Десну

Вакула 13 января перешел в Десну, а 30 января уже покинул этот футбольный клуб. Футболист покинул команду из-за "грубого нарушения спортивного режима", а главный тренер Десны Александр Рябоконь заявил, что разорвать аренду с игроком было его личной инициативой.

Позже появилась информация, что Владислав во второй части сезона будет выступать за Мариуполь на правах аренды.