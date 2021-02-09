Футболист Шахтера в состоянии алкогольного опьянения разбил Mercedes в ДТП: фото и видео
21-летний вингер Шахтера Владислав Вакула 8 февраля попал в аварию в Мариуполе. Футболист находился в состоянии алкогольного опьянения.
Источник:телеграм Suoer Marik
ДТП с участием автомобиля Владислава Вакулы произошло 8 февраля в час ночи. 21-летний игрок, которого недавно отчислили из Десны, не справился с управлением на одном из поворотов в Мариуполе и въехал в дорожный знак на тротуаре.
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ДТП с участием Вакулы
Интересно, что произошло все на глазах у патрульной полиции. Игрок сам находился в автомобиле и не получил никаких травм. Автомобиль Mercedes Вакулы также не был слишком разбит. Отмечают, что игрок был в состоянии алкогольного опьянения. Владислав мог возвращаться с празднования дня рождения вице-президента "Мариуполя" Андрея Санина, которому 7 февраля исполнилось 47 лет.
Недавно у Вакулы были проблемы с режимом. Игрок грубо нарушил дисциплину, поэтому не пробыл в клубе из Чернигова и полумесяца. Решение расторгнуть арендное соглашение с Владиславом руководство клуба приняло мгновенно, поговорив с тренерским штабом команды.
Шахтер тоже шокирован поведением перспективного вингера. Как заявил директор "горняков" по футболу и легенда клуба Дарио Срна, они дают последний шанс Вакуле проявить свой талант. Второй круг УПЛ игрок скорее всего проведет в составе Мариуполя. Вакула уже ранее выступал за мариупольскую команду в 2018 году.
В этом сезоне в УПЛ провел лишь 2 матчей во всех турнирах, в которых результативными действиями не запомнился.
Что известно о Владислава Вакулу?
21-летний вингер, который в свое время поиграл за Сталь в сезоне-2016/2017. А уже в следующем году перебрался в Мариуполь, за который провел 39 матчей во всех турнирах и забил 8 мячей. Благодаря хорошей игре в 2019 году подписал 5-летний контракт с Шахтером. Однако закрепиться в составе "горняков" не сумел, поэтому снова отправился в аренду в мариупольскую команду, а затем в Десну. Игрок считается одним из самых талантливых вингеров Украины.
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