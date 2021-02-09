21-летний вингер Шахтера Владислав Вакула 8 февраля попал в аварию в Мариуполе. Футболист находился в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП с участием автомобиля Владислава Вакулы произошло 8 февраля в час ночи. 21-летний игрок, которого недавно отчислили из Десны, не справился с управлением на одном из поворотов в Мариуполе и въехал в дорожный знак на тротуаре.

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ДТП с участием Вакулы

Интересно, что произошло все на глазах у патрульной полиции. Игрок сам находился в автомобиле и не получил никаких травм. Автомобиль Mercedes Вакулы также не был слишком разбит. Отмечают, что игрок был в состоянии алкогольного опьянения. Владислав мог возвращаться с празднования дня рождения вице-президента "Мариуполя" Андрея Санина, которому 7 февраля исполнилось 47 лет.

Недавно у Вакулы были проблемы с режимом. Игрок грубо нарушил дисциплину, поэтому не пробыл в клубе из Чернигова и полумесяца. Решение расторгнуть арендное соглашение с Владиславом руководство клуба приняло мгновенно, поговорив с тренерским штабом команды.

Шахтер тоже шокирован поведением перспективного вингера. Как заявил директор "горняков" по футболу и легенда клуба Дарио Срна, они дают последний шанс Вакуле проявить свой талант. Второй круг УПЛ игрок скорее всего проведет в составе Мариуполя. Вакула уже ранее выступал за мариупольскую команду в 2018 году.

В этом сезоне в УПЛ провел лишь 2 матчей во всех турнирах, в которых результативными действиями не запомнился.