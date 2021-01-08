Ястремская провалила допинг-тест, поздравления Усика с Рождеством: топ-новости спорта 7 января
В четверг, 7 января, произошло немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.
Вторая ракетка Украины Ястремская провалила допинг-тест
Одна из лучших теннисисток Украины Даяна Ястремская полностью провалила тест на допинг. В организме украинки был найден запрещенный препарат, пишет 24 канал.
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В организме 20-летней украинской теннисистки Дайаны Ястремской были найдены метаболиты местеролона, входящие в допинговые вещества.
Эту пробу спортсменка сдала еще 24 ноября, а обвинения в употреблении допинга были предъявлены 22 декабря 2020 года. Поэтому Ястремская не сможет принимать участие в соревнованиях с 7 января 2021 года. Сама теннисистка на своей странице в твиттере опровергла употребление запрещенных препаратов.
Усик поздравил украинцев с Рождеством
Украинский боксер Александр Усик поздравил украинцев с Рождеством. Поздравление он записал в рясе священнослужителя.
Наряд украинца несколько шокировал его сторонников. Было неожиданно увидеть Александра в рясе священнослужителя. Боксер пожелал здоровья, счастья и радости всем украинцам.
"Желаю хорошего праздника и вкусной кутьи. С Рождеством Христовым", – написал Усик.
Легендарный пловец Майкл Фелпс восстанавливает карьеру
Пловец Майкл Фелпс, который стал единственным в истории спорта 28-кратным призером Олимпиады возвращается в профессиональный спорт. Американец попробует свои силы в триатлоне.
Фелпс будет выступать в серии Ironman. По словам Майкла, он не покинул тренировки даже после завершения карьеры профессионального спортсмена.
"Чувствую себя наиболее счастливым, когда нахожусь в своей лучшей форме. Я люблю спорт. Не знаю, смогу ли когда-то остановиться. Это безумие, не вылетает из моей головы, с этим ежедневно приходится справляться", – заявил пловец.
Что такое Ironman
Соревнования представляют собой триатлон на длинной дистанции. Общая дистанция составляет 226 километров, которая состоит из 3,8 километра плавание, 180,2 километра езды на велосипеде и марафона на 42,2 километра.
Прохождение каждого этапа должно происходить по лимитированному отрезку времени, которое не должно быть превышено. Спортсмены должны закончить плавание максимум за 2 часа 20 минут. Им нужно выполнить плавание и велопробег в течение 10 часов и 30 минут, есть 16 часов и 50 минут, чтобы преодолеть все 3 этапа.
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