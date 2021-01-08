У четвер, 7 січня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Друга ракетка України Ястремська провалила допінг-тест

Одна з найкращих тенісисток України Даяна Ястремська повністю провалила тест на допінг. В організмі українки був знайдений заборонений препарат, пише 24 канал.

До слова Світоліна розпочала 2021 рік з перемоги на турнірі в Абу-Дабі: відео

В організмі 20-річної української тенісистки Даяни Ястремської були знайдені метаболіти местеролона, які входять до допінгових речовин.

Цю пробу спортсменка здала ще 24 листопада, а звинувачення щодо вживання допінгу були пред'явлені 22 грудня 2020 року. Через це Ястремська не зможе брати участь у змаганнях з 7 січня 2021 року. Сама тенісистка на своїй сторінці у твіттері спростувала вживання заборонених препаратів.

Усик привітав українців з Різдвом

Український боксер Олександр Усик привітав українців із Різдвом. Привітання він записав у рясі священнослужителя.

Наряд українця дещо шокував його прихильників. Було несподівано побачити Олександра у рясі священнослужителя. Боксер побажав здоров'я, щастя та радості всіх українцям.

"Бажаю доброго свята та смачної куті. З Різдвом Христовим", – написав Усик.

Легендарний плавець Майкл Фелпс відновлює кар'єру

Плавець Майкл Фелпс, який став єдиним в історії спорту 28-разовим призером Олімпіади повертається у професійний спорт. Американець спробує свої сили у тріатлоні.

Фелпс виступатиме у серії Ironman. За словами Майкла, він не покинув тренування навіть після завершення кар'єри професійного спортсмена.

"Відчуваю себе найбільш щасливим, коли перебуваю у своїй найкращій формі. Я люблю спорт. Не знаю, чи зможу колись зупинитись. Це безумство, яке не вилітає з моєї голови, з цим щодня приходиться справлятись", – заявив плавець.