Ястремська провалила допінг-тест, привітання Усика з Різдвом: топ-новини спорту 7 січня
У четвер, 7 січня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.
Друга ракетка України Ястремська провалила допінг-тест
Одна з найкращих тенісисток України Даяна Ястремська повністю провалила тест на допінг. В організмі українки був знайдений заборонений препарат, пише 24 канал.
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В організмі 20-річної української тенісистки Даяни Ястремської були знайдені метаболіти местеролона, які входять до допінгових речовин.
Цю пробу спортсменка здала ще 24 листопада, а звинувачення щодо вживання допінгу були пред'явлені 22 грудня 2020 року. Через це Ястремська не зможе брати участь у змаганнях з 7 січня 2021 року. Сама тенісистка на своїй сторінці у твіттері спростувала вживання заборонених препаратів.
Усик привітав українців з Різдвом
Український боксер Олександр Усик привітав українців із Різдвом. Привітання він записав у рясі священнослужителя.
Наряд українця дещо шокував його прихильників. Було несподівано побачити Олександра у рясі священнослужителя. Боксер побажав здоров'я, щастя та радості всіх українцям.
"Бажаю доброго свята та смачної куті. З Різдвом Христовим", – написав Усик.
Легендарний плавець Майкл Фелпс відновлює кар'єру
Плавець Майкл Фелпс, який став єдиним в історії спорту 28-разовим призером Олімпіади повертається у професійний спорт. Американець спробує свої сили у тріатлоні.
Фелпс виступатиме у серії Ironman. За словами Майкла, він не покинув тренування навіть після завершення кар'єри професійного спортсмена.
"Відчуваю себе найбільш щасливим, коли перебуваю у своїй найкращій формі. Я люблю спорт. Не знаю, чи зможу колись зупинитись. Це безумство, яке не вилітає з моєї голови, з цим щодня приходиться справлятись", – заявив плавець.
Що таке Ironman
Змагання являють собою тріатлон на найдовшій дистанції. Загальна дистанція становить 226 кілометрів, яка складається з 3,8 кілометра плавання, 180,2 кілометра їзди на велосипеді та марафону на 42,2 кілометра.
Проходження кожного етапу має відбуватись за лімітований відрізок часу, який не повинен бути перевищений. Спортсмени повинні закінчити плавання максимум за 2 години 20 хвилин. Їм потрібно виконати плавання та велопробіг протягом 10 годин і 30 хвилин, є 16 годин і 50 хвилин, щоб подолати всі 3 етапи.
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