Украинский боксер Александр Усик поздравил украинцев с Рождеством. Поздравление он записал в рясе священнослужителя.

Александр Усик, который является основным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO, выложил видео с поздравлением на своей странице в инстаграме.

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Поздравление от Усика

Наряд украинца несколько шокировал его поклонников. Было неожиданно увидеть Александра в рясе священнослужителя. Боксер пожелал здоровья, счастья и радости всем украинцам.

Желаю доброго праздника и вкусной кутьи. С Рождеством Христовым,

– написал Усик.