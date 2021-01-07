В одежде священника: Усик поздравил украинцев с Рождеством – видео
Украинский боксер Александр Усик поздравил украинцев с Рождеством. Поздравление он записал в рясе священнослужителя.
Александр Усик, который является основным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO, выложил видео с поздравлением на своей странице в инстаграме.
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Поздравление от Усика
Наряд украинца несколько шокировал его поклонников. Было неожиданно увидеть Александра в рясе священнослужителя. Боксер пожелал здоровья, счастья и радости всем украинцам.
Желаю доброго праздника и вкусной кутьи. С Рождеством Христовым,
– написал Усик.
- Усик – верующий, который даже во время пандемии коронавируса продолжает посещать храм, призвав всех не отказываться от посещений служений.
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