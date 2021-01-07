Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжит борьбу на турнире WTA 500 в Абу-Даби.

26-летняя украинка, посеянная на турнире под вторым номером, в стартовом поединке обыграла американку Джессику Пегулу – 6:4, 6:3, пишет 24 канал.

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Первая ракетка Украины выиграла матч за час и 24 минуты, дважды подав на вылет и реализовав три из четырех брейков.

Свитолина и Пегула встречались впервые. Следующей соперницей Элины станет победительница матча между россиянкой Верой Звонаревой и француженкой Амандин Эсс.

Ранее в 1/16 финала пробились Марта Костюк и Екатерина Бондаренко, которые обыграли Луций Градецкую и Яфань Ван соответственно.

Элина Свитолина – Джессика Пегула видеообзор матча