Свитолина начала 2021 год с победы на турнире в Абу-Даби: видео
Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжит борьбу на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
26-летняя украинка, посеянная на турнире под вторым номером, в стартовом поединке обыграла американку Джессику Пегулу – 6:4, 6:3, пишет 24 канал.
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Первая ракетка Украины выиграла матч за час и 24 минуты, дважды подав на вылет и реализовав три из четырех брейков.
Свитолина и Пегула встречались впервые. Следующей соперницей Элины станет победительница матча между россиянкой Верой Звонаревой и француженкой Амандин Эсс.
Ранее в 1/16 финала пробились Марта Костюк и Екатерина Бондаренко, которые обыграли Луций Градецкую и Яфань Ван соответственно.
Элина Свитолина – Джессика Пегула видеообзор матча
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