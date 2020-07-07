Федерация футбола Испании рассматривает три варианта, где провести домашний матч против Украины в Лиге наций.

Об этом сообщает испанское издание Marca.

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В испанской федерации футбола рассматривают три стадиона: "Альфредо ди Стефано" (резервный стадион мадридского "Реала", где команда Зинедина Зидана проводит домашние матчи после карантина из-за реконструкции главной арены страны "Сантьяго Бернабеу"); "Бутарке" – домашняя арена "Леганеса", и "Колисеум Альфонсо Перес" – домашний стадион "Хетафе".

Первый стадион вмещает 6 тысяч человек, второй – 12 450, а третий – 17 тысяч. Данный матч запланирован на 6 сентября.

Календарь домашних матчей сборной Украины в Лиге наций

Украина – Швейцария. 3 сентября 2020 года. Львов, "Арена Львов".

Украина – Германия. 10 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".

Украина – Испания. 13 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".

Напомним, что в рамках Лиги наций сборная Украины проведет и три гостевых поединка: 6 сентября против Испании, 14 ноября против Германии, а 17 ноября против Швейцарии.